Afrique de l'Ouest: Retour sur investissements - La société ONATEL S.A versera à ses actionnaires un dividende de 9,881 milliards de FCFA

L'Office National des télécommunications du Burkina Faso (ONATEL) S.A mettra en paiement le 15 juin 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel net de 9,881 milliards de FCFA, ont annoncé les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital social composé de 68 millions d'actions, cela correspond à un dividende net par action de 145,32 FCFA contre 189,52 FCFA en 2024, soit une baisse de 44,2 FCFA. Selon les responsables de la BRVM, le titre ONATEL Burkina Faso cotera ex-dividende à partir du vendredi 12 juin 2026.

En clair, les investisseurs qui souhaitent acquérir encore des actions Onatel Burkina Faso ont jusqu'au jeudi 11 juin 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les dirigeants de la BRVM.

A l'issue de l'exercice 2025, l'ONATEL S.A a réalisé un résultat net après impôts de 16 milliards de FCFA contre 21,47 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 26%.

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Quant au chiffre d'affaires de la société, il s'est accru de 4,33 milliards, se situant à 146,17 milliards de FCFA contre 141,84 milliards de FCFA en 2024.

La valeur ajoutée s'est repliée de 8,31%, s'établissant à 74 milliards de FCFA contre 80,24 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat brut d'exploitation est en baisse de 12 % à 57 milliards de FCFA contre 64,21 milliards de FCFA en 2024. Il en est de même pour le résultat d'exploitation qui se situe à 26 milliards de FCFA contre 34 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 24%.

Le résultat des activités ordinaires est aussi dans la même mouvance, avec une baisse de 27% à 22,38 milliards de FCFA contre 31 milliards de FCFA en 2024.