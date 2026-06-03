Sénégal: 100e anniversaire d'Andoulaye Wade - La coalition Diomaye Président célèbre le parcours d'un homme d'État

3 Juin 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ouo-Ouo Rachill Koulemou

« La Coalition Diomaye Président salue le parcours exceptionnel de cet homme d'État qui a profondément marqué l'histoire politique du Sénégal et lui souhaite une longue vie, une excellente santé et les bénédictions du Très-Haut », lit-on dans un communiqué.

Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé au « pape du Sopi », à l'occasion du centenaire de ce dernier, célébré ce 29 mai 2026. « Le président Abdoulaye Wade a cent ans aujourd'hui. La République du Sénégal, elle, n'en a pas encore soixante-dix et découvre qu'elle est plus jeune que l'homme dont la vie se confond avec la sienne », a écrit l'actuel chef de l'État à l'endroit de son homologue.

Le président de la République a également insisté sur la contribution de l'ancien chef de l'État à la construction du pays, estimant qu'il « a vu naître » le Sénégal indépendant et « aidé à le faire grandir ». Né le 29 mai 1926, Abdoulaye Wade demeure l'une des figures majeures de la vie politique sénégalaise. Opposant historique au régime socialiste, il accède au pouvoir en 2000 lors de la première alternance démocratique du pays.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.