Sénégal: 100e anniversaire d'Andoulaye Wade - La coalition Diomaye Président célèbre le parcours d'un homme d'État

« La Coalition Diomaye Président salue le parcours exceptionnel de cet homme d'État qui a profondément marqué l'histoire politique du Sénégal et lui souhaite une longue vie, une excellente santé et les bénédictions du Très-Haut », lit-on dans un communiqué.

Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu un hommage appuyé au « pape du Sopi », à l'occasion du centenaire de ce dernier, célébré ce 29 mai 2026. « Le président Abdoulaye Wade a cent ans aujourd'hui. La République du Sénégal, elle, n'en a pas encore soixante-dix et découvre qu'elle est plus jeune que l'homme dont la vie se confond avec la sienne », a écrit l'actuel chef de l'État à l'endroit de son homologue.

Le président de la République a également insisté sur la contribution de l'ancien chef de l'État à la construction du pays, estimant qu'il « a vu naître » le Sénégal indépendant et « aidé à le faire grandir ». Né le 29 mai 1926, Abdoulaye Wade demeure l'une des figures majeures de la vie politique sénégalaise. Opposant historique au régime socialiste, il accède au pouvoir en 2000 lors de la première alternance démocratique du pays.