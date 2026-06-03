Sénégal: Le grand marché sénégalais des illusions (2/5)

Le Sénégal est devenu une vaste salle d'attente du miracle. Au bord des routes nationales, sur les réseaux sociaux saturés de promesses mystiques, prolifère désormais une armée d'hommes autoproclamés guérisseurs, voyants, marabouts, maîtres spirituels, réparateurs de destins fracassés.

Ici, on soigne tout. Même le sida et le cancer. Si certains disent avoir reçu des révélations divines, d'autres jurent tenir leur science d'un grand-père. Et puis il y a les plus inspirés, ceux qui affirment travailler main dans la main avec des esprits invisibles, comme s'ils avaient ouvert un cabinet médical dans l'au-delà. Toujours dans ce marché du destin, certains se drapent de versets coraniques comme d'autres endossent une soutane de théâtre. D'aucuns psalmodient l'arabe sacré avec la précision d'un commerçant récitant son inventaire, persuadés qu'un fragment de sourate bien placé vaut davantage qu'un diplôme de médecine ou qu'une once de probité.

D'autres, bible brandie à hauteur de poitrine, rejouent les miracles christiques sous les néons des ministères de délivrance, transformant la détresse humaine en spectacle liturgique à guichets ouverts. Dans ce grand bazar du sacré, les textes révélés cessent d'être des chemins spirituels pour devenir des outils de captation, des accessoires de persuasion massive, parfois même une monnaie parallèle. Ces « marabouts » promettent tout parce qu'ils ne répondent de rien. Le mariage aux femmes rongées par la solitude.

Le visa aux jeunes enfermés dans l'impasse migratoire. La guérison aux malades désespérés. Le retour affectif aux coeurs abandonnés. Le tout, souvent, dans un mélange opaque de versets religieux, de bains mystiques, de gris-gris, de poudres inconnues, de potions artisanales et de manipulations psychologiques d'une redoutable efficacité. Dans ce tohu-bohu spirituel, le vrai tradipraticien, héritier d'un savoir ancestral parfois précieux, se retrouve noyé dans une foule de faux prophètes et de guérisseurs improvisés qui exercent sans contrôle, sans formation, sans diagnostic scientifique, mais avec une assurance absolue.

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Au Sénégal, on suspend des traitements médicaux au nom de révélations nocturnes. Tout cela au vu et au su de tous. Aujourd'hui, ce qui se joue est profond : une économie de la vulnérabilité humaine. Ces « faiseurs de miracles » sont souvent des psychologues empiriques du désespoir social. Ils maîtrisent l'art de l'ambiguïté et de l'autorité symbolique.

Certains construisent autour d'eux une véritable emprise mentale, transformant des clients vulnérables en dépendants affectifs et financiers. Les plus dangereux ne vendent plus seulement des remèdes ; ils colonisent les consciences. Le Sénégal devra pourtant regarder ce phénomène en face. Avec courage. Sans hypocrisie. Sans mépris non plus. Car il ne s'agit pas de déclarer la guerre aux croyances populaires ni de nier les vertus de certaines pratiques traditionnelles. Il s'agit d'empêcher que la détresse humaine continue d'alimenter un marché opaque où prospèrent les imposteurs, les manipulateurs et les trafiquants d'espérance.