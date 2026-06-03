Congo-Kinshasa: La Nouvelle Génération Congolaise consulte la jeunesse sur l'avenir du pays

La plateforme Nouvelle Génération Congolaise a lancé des consultations nationales mardi 2 juin à Kinshasa. Ce regroupement de leaders et d'organisations de jeunesse veut recueillir les attentes des jeunes face aux grands débats nationaux.

L'initiative intervient au moment où les discussions sur une réforme constitutionnelle divisent la classe politique congolaise.

Ces consultations vont associer plusieurs institutions de la République. Les acteurs de la majorité, de l'opposition et de la société civile participeront également aux échanges.

Les organisateurs prévoient aussi de rencontrer les leaders religieux, les mouvements de femmes et les structures de jeunes. La plateforme souhaite ainsi bâtir un agenda commun pour la jeunesse congolaise.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Passer du rôle de spectateur à celui d'acteur

Le projet veut encourager la participation directe des jeunes aux processus de décision. Il vise aussi à renforcer la cohésion nationale et à consolider la paix.

Le porte-parole de la Nouvelle Génération Congolaise, Citoyen Mukenge Totoro, insiste sur l'importance de cette démarche :

« Notre objectif est clair : créer un vaste espace de dialogue, d'écoute et de convergence. Nous ne voulons plus être simplement mobilisés pour les intérêts des autres. Nous voulons être associés à la conception, à l'élaboration et à l'exécution des décisions majeures qui engagent l'avenir du Congo ».

La structure affirme vouloir rassembler toutes les forces vives avant de formuler des propositions concrètes. Selon ses dirigeants, l'avenir de la République démocratique du Congo ne peut pas se construire sans l'implication de sa jeunesse.