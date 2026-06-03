Congo-Kinshasa: Télécoms - Début des travaux de construction des sites pilotes de connectivité à Nkamba, au Kongo Central

Le Fonds de développement du service universel (FDSU) a lancé, le 30 mai dernier, les travaux de construction des premiers sites pilotes de télécommunications dans le village Nsona, à Nkamba, au Kongo Central.

Cette initiative marque une étape majeure dans la mise en oeuvre de la politique nationale d'inclusion numérique et de réduction de la fracture numérique en République démocratique du Congo.

A cette occasion, le Directeur général du FDSU, Paterne Binene-A-Kadiat, a souligné la portée historique et symbolique du choix de Nkamba comme site pilote. Il a rappelé que ce projet traduit la volonté du gouvernement de garantir à tous les Congolais un accès équitable aux services de télécommunications, indépendamment de leur situation géographique.

C'est la première fois que l'État congolais finance directement, à travers le FDSU, la construction d'infrastructures de télécommunications destinées aux populations rurales et périurbaines. « Nous ne venons pas seulement construire une antenne. Nous venons créer des opportunités, rapprocher les communautés et ouvrir l'accès au savoir, à l'information et aux services numériques », a déclaré le Directeur général du FDSU.

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Au-delà du déploiement des infrastructures de connectivité, le projet prévoit également la création d'un centre communautaire d'apprentissage des technologies numériques. Cette structure offrira un accès à des contenus éducatifs certifiés, contribuera au renforcement des capacités des enseignants et des élèves, et favorisera l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques pédagogiques locales.

S'adressant à la communauté, Paterne Binene-A-Kadiat a lancé un appel à la protection et à la sécurisation des installations afin de garantir leur pérennité et leur impact sur le développement local. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de son institution à poursuivre les efforts visant à étendre la connectivité à l'ensemble de la ville sainte de Nkamba et partout en RDC.

Le Directeur général a également exprimé sa profonde gratitude au chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, pour l'accueil chaleureux et l'accompagnement ayant permis la concrétisation de cette initiative.

Pour sa part, le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda, a rappelé que l'ambition du gouvernement dépasse la simple connectivité : « Notre mission ne se limite pas à connecter les populations. Nous devons également leur donner les moyens de tirer pleinement parti des technologies comme leviers d'éducation, d'innovation et d'entrepreneuriat. Aucune communauté ne doit être laissée en marge de la transformation numérique. »

Ce projet s'inscrit dans la vision présidentielle de connecter les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Il fait du territoire de Mbanza-Ngungu l'un des premiers bénéficiaires du programme national de connectivité.