Congo-Kinshasa: Au Kongo Central, la Division provinciale des Droits humains dotée de nouveaux bureaux

3 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le programme de redynamisation de la Division provinciale des Droits humains est en marche au Kongo Central. Le ministre de tutelle a doté cette structure de nouveaux bâtiments lors d'une cérémonie organisée lundi 1er juin à Matadi.

Selon le ministre Samuel Mbemba, cette initiative vise à renforcer la lutte contre les violations des droits de l'homme dans cette partie du pays. Elle a également pour objectif d'améliorer le travail des agents et cadres de cette structure afin de les aider à mieux servir la population locale.

Avant l'inauguration des nouveaux bureaux, un séminaire a été organisé pour renforcer les capacités des cadres et agents publics de la Division provinciale.

Par ailleurs, Samuel Mbemba a indiqué qu'il attend des participants une maîtrise des principes fondamentaux des droits humains et du droit international. Il espère aussi qu'ils seront en mesure de mieux prévenir les violations et d'y réagir plus efficacement lorsqu'elles se produisent.

Cette action s'inscrit dans la vision du gouvernement Suminwa, qui s'est donné pour mission de renforcer et de dynamiser les services provinciaux chargés des droits humains dans tout le pays.

Dans cette première phase, le ministère a déjà redynamisé les divisions provinciales de Mbuji-Mayi et de Kananga, avant d'étendre cette initiative à l'ensemble des 26 provinces de la RDC.

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