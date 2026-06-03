Congo-Kinshasa: Le manque de financement entrave les travaux des routes et ponts au Nord-Kivu

Les contraintes budgétaires entravent la poursuite des travaux d'asphaltage de routes et construction de près de 100 ponts au Nord-Kivu.

Au cours d'une rencontre avec le gouverneur militaire, mardi 2 mai, à Beni, les constructeurs alertent sur de lourdes contraintes financières et climatiques.

Financement « au compte-goutte » à Butembo

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La situation est particulièrement critique sur le chantier d'asphaltage de la route entre le rond-point Concorde et l'aéroport de Rughenda, à Butembo.

L'entreprise Jerrison a déjà réalisé 59 % des travaux et achevé le réseau d'assainissement. Cependant, l'insuffisance des ressources financières bloque la suite des opérations.

Le directeur technique de l'entreprise, Matsoro Safari, dénonce des décaissements irréguliers :

« Le défi est d'abord lié au financement qui est au compte-goutte. Depuis plus de deux ans, nous n'avons perçu que 2 900 000 USD. Cela ne représente même pas la moitié des clauses contractuelles, et ça impacte directement la durée des travaux ».

Parallèlement, les travaux de modernisation de l'aérodrome de Walikale se poursuivent malgré des contraintes techniques.

Selon René Lumango, l'un des responsables du projet de construction des ponts, la pluie perturbe régulièrement les activités.

L'approvisionnement en matériaux essentiels, comme les concassés, reste également difficile.

Les projets concernent les villes de Beni et Butembo, ainsi que les territoires de Beni, Lubero et Walikale.

Face à l'ensemble de ces difficultés, le gouverneur Évariste Somo Kakule a exhorté les entrepreneurs à ne pas abandonner les chantiers. Il a assuré que le gouvernement provincial mettrait tout en oeuvre pour accompagner la réussite de ces projets.