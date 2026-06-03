Tunisie: Bulletin de l'environnement Juin 2026

Tunis — Kerkennah: Ecole d'été scientifique sur les écosystèmes côtièrs.

L'archipel de Kerkennah s'apprête à accueillir la première édition de l'école d'été scientifique au sein de l'Aire Marine et Côtière des Ilots nord de Kerkennah (AMCP-INK).

Cette initiative propose à de jeunes passionnés une immersion de 15 jours entre recherche scientifique, biosurveillance et découverte de la vie insulaire.

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Destinée aux étudiants et futurs chercheurs en biodiversité marine et sciences de l'environnement, cette école d'été vise à consolider leurs capacités pratiques.

Le programme s'articule autour de sorties en mer, d'activités de terrain et d'ateliers dédiés aux écosystèmes côtiers.

Les participants seront directement impliqués dans des actions de suivi scientifique et de biosurveillance d'un écosystème marin aussi riche que fragile.

Au-delà de l'aspect purement scientifique, le projet intègre un volet humain important. Les jeunes chercheurs iront à la rencontre des communautés locales de Kerkennah, afin de découvrir les traditions, les modes de vie insulaires et d'échanger avec les acteurs du territoire sur les réalités écologiques et sociales de l'archipel.

Programmée sur deux semaines (au cours du mois de juillet ou d'août 2026), cette initiative est soutenue par le programme "Pouvoir d'agir des Jeunes", porté par l'association Solidarité Civique Tunisie et financé par la Fondation de France.

Les jeunes jeunes chercheurs en sciences environnementales et marines désirant participer à l'école sont invités à remplir un formulaire en ligne avant le 15 juin 2026.

//Medina de Tunis: Douze mille mégots de cigarettes collectés en une seule opération de nettoyage

Des bénévoles encadrés par l'ONG "Tunisie Recyclage" et son initiative "Tounes Clean-Up", ont collecté 12 000 mégots de cigarettes lors d'une seule opération de nettoyage dans la Médina de Tunis. Cette action s'est déroulée à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac le 31 mai dernier.

Ce chiffre alarmant illustre l'ampleur de la pollution par les micro-déchets en milieu urbain.

L'association rappelle qu'un seul mégot contient des microplastiques et des substances toxiques capables de contaminer durablement les sols et les ressources en eau pendant plusieurs années.

Intervenant pour sensibiliser, à travers des actions écologiques d'envergure en Tunisie (nettoyage de plages, tri sélectif), l'initiative "Tounes clean-up" a ainsi évité la dispersion de milliers de polluants dans la nature.

Elle interpelle les citoyens et les municipalités sur la nécessité d'une gestion responsable de ces déchets toxiques.

Gestion de déchets: 37 mille tonnes de déchets collectés à l'occasion de Aid-Al Idha

Le dispositif de gestion des déchets déployé en Tunisie à l'occasion de l'Aïd El-Adha 2026, a permis de collecter et d'évacuer pas moins de 37 millions de kilogrammes (37 000 tonnes) de déchets sur l'ensemble du territoire national entre le 25 et le 28 mai 2026.

Selon les données officielles du ministère de l'Environnement, le volumes de déchets enlevés a progressé tout au long de la période de l'AID.

Un volume de 7,5 millions de kg le a été collecté et évacué le 25 mai contre 9 millions, le 26 mai et 9,7 millions le 27 mai, pour atteindre un pic de 11 millions de kg le 28 mai.

Les services municipaux en coordinaion avec le ministère de l'Environnement ont assuré un rythme soutenu de près de 1 500 rotations de transport par jour pour faire face à une "surcharge saisonnière", indique le département de l'Environnement.

Il y'a lieu de rappeler qu'une campagne de collecte des peaux de moutons a été menée durant la période de l'Aid-Al-Idha, par le ministère de l'Environnement, en partenariat avec le ministère de l'Industrie et la Fédération nationale du cuir et de la chaussure (FNCC) et le Centre national du cuir et de la chaussure.

Cette initiative vise un double objectif : préserver l'hygiène publique en évitant la décomposition de ces matières organiques hautement polluantes dans les rues, et soutenir l'économie nationale.

Les peaux collectées dans des points de regroupement spécifiques et traitées au sel de conservation sont ensuite acheminées vers les tanneries locales.

Ce circuit permet de transformer un déchet encombrant en une ressource précieuse pour l'industrie tunisienne du cuir et de la chaussure, tout en allégeant la pression sur les décharge publiques.

L'agroécologie : le nouveau moteur de la souveraineté alimentaire en Afrique

Loin des modèles industriels extractifs, une "révolution silencieuse" transforme les campagnes africaines. Un rapport du Fonds pour l'Agroecologie (AEF), publié en avril 2026, révèle comment des entrepreneurs locaux redessinent les systèmes alimentaires en misant sur la régénération des sols et la prospérité des communautés.

Le document, intitulé "Agroecological Entrepreneurship Starts Here", pointe un obstacle systémique : le "milieu manquant" du financement. Trop grandes pour la microfinance (limitée à 5 000 dollars) mais trop petites pour les grands prêteurs internationaux, les entreprises agroécologiques africaines peinent à trouver des investissements adaptés, compris entre "10 000 et 250 000 dollars".

Les banques commerciales imposent souvent des taux d'intérêt prohibitifs, allant de 10 à 47 %, inadaptés aux cycles agricoles.

Pour briser ce plafond de verre, l'AEF a octroyé des subventions de planification (BPG) de 10 000 dollars à 15 organisations de terrain. Les résultats démontrent un immense potentiel économique.

Le rapport appelle à un changement radical des indicateurs de réussite.

Le succès ne doit plus être mesuré uniquement par le rendement à l'hectare, mais par la "santé des sols, la biodiversité et la résilience communautaire".

L'association TunSea alerte sur les risques liés au labourage des plages pour l'écosystème littoral

L'association TunSea pour la Science Participative a mis en garde contre la pratique du labourage des plages qui constitue, selon elle, une menace directe pour l'équilibre écologique des côtes tunisiennes.

Selon l'association, cette pratique qui consiste à retourner le sable à l'aide de différents engins avant l'été, détruit les dunes de sable, anéantit les nids d'oiseaux et écrase les oeufs des tortues marines. Le labourage fait également perdre au sable son rôle naturel de rempart et de protection du littoral.

L'association a fustigé les lourdes conséquences de cette pratique qui entraîne, selon elle, une accélération de l'érosion côtière, la détérioration de la biodiversité et une rupture de l'équilibre naturel.

Face à cette situation, l'association appelle à cesser immédiatement le labourage des plages, à adopter des méthodes de nettoyage écologiques respectueuses des êtres vivants et à protéger les plages durant les saisons de nidification et de reproduction.

Cette alerte s'inscrit dans le cadre du projet "Apprendre, Comprendre, Agir" porté par l'association qui bénéficie du soutien du projet « ROSE » (Renforcement des organisations de la société civile émergente) et d'un financement de l'Union européenne.