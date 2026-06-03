Afrique: bPOWERd s'étend au Nigeria avec un service de location de batteries solaires

bPOWERd s'est implantée au Nigeria avec un service de location de batteries solaires pour les particuliers et les petites entreprises à Lagos, alors que la hausse des coûts du carburant et de l'électricité pousse de plus en plus d'utilisateurs à se tourner vers l'alimentation hors réseau.

La startup spécialisée dans les énergies propres, développée par bp, se lance sur 7 sites à Lagos grâce à un partenariat avec les stations-service Mobil. Ces stations serviront de centres d'échange et de recharge de batteries, permettant aux utilisateurs de récupérer des batteries chargées et de renvoyer des unités vides.

Ce service s'adresse aux petites entreprises et aux ménages touchés par l'instabilité du réseau électrique et le coût des générateurs. Les utilisateurs doivent vérifier leur connaissance du client à l'aide de leur numéro d'identification national et verser une caution remboursable de 15 000 ₦ avant de recevoir une batterie.

bPOWERd propose deux tailles de batterie. L'unité de 300 watts-heure se loue à 1 500 ₦ par jour, tandis que l'unité de 1 000 watts-heure se loue à 3 000 ₦. L'entreprise précise que les batteries peuvent alimenter des lampes LED, des ventilateurs, des téléviseurs et recharger des téléphones et d'autres appareils.

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Le déploiement fait suite au lancement de bPOWERd en Afrique du Sud en 2025, où l'entreprise a déclaré avoir effectué 125 000 locations au cours des 12 premiers mois. Le directeur général Jonathan Lule a déclaré que le service nigérian permet aux petites entreprises et aux ménages d'avoir accès à de l'électricité payée à l'utilisation pendant une période d'instabilité du réseau. Oluwole Ogidan, directeur de bp Global West Africa, a déclaré que le déploiement soutiendra également les emplois locaux grâce à des rôles de vente et à des partenariats avec des techniciens solaires nigérians.

Points clés à retenir

Le lancement de bPOWERd à Lagos montre que la crise de l'électricité au Nigeria ouvre la voie à des modèles énergétiques basés sur la location. De nombreux ménages et petites entreprises n'ont pas les moyens de s'offrir des systèmes solaires complets, des onduleurs ou de grandes installations de batteries. Ils doivent également faire face à des coûts de carburant élevés lorsqu'ils utilisent des générateurs à essence ou à diesel. Un modèle de location quotidienne de batteries réduit le coût d'entrée car les utilisateurs paient l'électricité lorsqu'ils en ont besoin, au lieu d'acheter le système complet à l'avance. L'utilisation des stations-service Mobil est également importante car la location de batteries dépend de l'accès physique, des points de charge et de la confiance.

Le marché solaire du Nigeria est en pleine croissance, mais l'énergie solaire ne représente encore que 1,5 % du mix énergétique du pays, selon le rapport Africa Solar Outlook 2026. Cela laisse un grand vide pour les produits énergétiques portables, en particulier dans les villes denses comme Lagos. bPOWERd doit gérer les pertes de batterie, les coûts de charge, la maintenance, la récupération des dépôts et l'éducation des clients. Si le modèle fonctionne, il pourrait desservir les kiosques, les salons, les vendeurs de nourriture, les maisons et les petits bureaux qui ont besoin d'une énergie de base sans générateur.