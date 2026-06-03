Nigeria: Les géants des télécoms Airtel et Glo reprennent les prêts de temps d'antenne au Nigeria

Airtel et Globacom ont repris leurs activités de prêt de temps d'antenne au Nigeria après que l'autorité de régulation de la protection des consommateurs du pays a suspendu l'application des règles de prêt numérique qui avaient perturbé le service.

La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs a déclaré le 22 mai qu'elle avait suspendu l'application de sa réglementation sur les prêts numériques, électroniques, en ligne ou non traditionnels aux consommateurs (Digital, Electronic, Online or Non-Traditional Consumer Lending Regulations 2025). Cette décision fait suite à une ordonnance provisoire de la Haute Cour fédérale de Lagos, qui a interdit à l'autorité de régulation de mettre en oeuvre ces règles à la suite d'une action en justice intentée par l'Association des fournisseurs de services d'application sans fil du Nigéria (Wireless Application Service Providers Association of Nigeria).

La suspension rétablit des services tels que le "Borrow Me Credit" de Globacom et les avances de temps d'antenne d'Airtel, que de nombreux abonnés utilisent en cas d'urgence ou de manque temporaire de liquidités. Le président de WASPAN, Ayo Stuffman, a déclaré que les services étaient déjà actifs sur Airtel et Glo, tandis que MTN devrait également reprendre.

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Le litige a commencé après que la FCCPC a élargi le champ d'application des règles pour inclure les services de crédit de temps de communication et de données. Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée proposant du temps d'antenne à paiement différé auraient ainsi été traités comme des prêteurs, ce qui les aurait obligés à respecter des règles d'enregistrement, de divulgation et de protection des consommateurs.

WASPAN a fait valoir que le crédit de temps d'antenne est un service de télécommunications à valeur ajoutée déjà réglementé par la Commission nigériane des communications, et non un prêt en espèces. Des opérateurs tels que MTN, Airtel et Globacom ont suspendu le service en avril pour éviter les sanctions. La FCCPC a déclaré qu'elle contesterait l'ordonnance du tribunal, ce qui laisse en suspens le traitement réglementaire à long terme du crédit de temps d'antenne.

Points clés à retenir

Le retour des prêts de temps d'antenne montre à quel point les services numériques nigérians sont sensibles au chevauchement des réglementations. Les avances de temps de communication sont de petits services de télécommunications à court terme utilisés par des millions d'abonnés, en particulier les utilisateurs à faible revenu qui peuvent avoir besoin de passer des appels ou d'acheter des données avant leur prochaine rentrée d'argent. Les règles de la FCCPC en matière de prêts numériques ont été créées pour mettre fin aux pratiques abusives des demandeurs de prêts, telles que le harcèlement, la honte publique et les conditions de remboursement floues.

Mais l'extension du même cadre au crédit de temps d'antenne a créé un conflit avec la NCC, qui réglemente déjà les services de télécommunications à valeur ajoutée. Ce conflit montre qu'il est nécessaire d'établir des limites plus claires entre les prêts à la consommation, les services de télécommunications et les produits "buy-now-pay-later" (acheter maintenant et payer plus tard). Pour les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services à valeur ajoutée, le risque est l'interruption des activités et la perte de revenus lorsque les règles changent sans coordination. Pour les consommateurs, le risque est de perdre l'accès à un service qui sert de support de communication d'urgence. La prochaine étape sera probablement un cadre harmonisé entre la FCCPC et la NCC qui protège les utilisateurs sans traiter le crédit de temps de communication exactement comme un prêt d'argent.