Afrique: Zipline prévoit une expansion au Nigeria pour atteindre 100 millions de personnes

Zipline prévoit de construire 12 centres de distribution supplémentaires au Nigéria, la société de logistique par drone cherchant à s'étendre des pilotes de la technologie de la santé à l'infrastructure nationale d'approvisionnement médical, selon un rapport de TechCabal.

L'entreprise californienne exploite actuellement trois centres à Kaduna, Cross River et Bayelsa, desservant plus de 1 300 établissements de santé et environ 6 millions de personnes. Anthonio Pinheiro, directeur de Zipline au Nigéria, a déclaré que l'entreprise souhaitait passer à 15 centres dans tout le pays d'ici 2028.

Cette expansion devrait permettre de connecter jusqu'à 20 000 établissements de santé et d'offrir à près de 100 millions de Nigérians un accès plus rapide aux vaccins, au sang, aux anti-venins, aux médicaments contre le paludisme et à d'autres fournitures médicales. Zipline a fait son entrée au Nigéria en 2022 et s'est jusqu'à présent développée grâce à des partenariats au niveau des États.

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M. Pinheiro a déclaré que l'entreprise souhaitait maintenant passer à un modèle à l'échelle fédérale qui permettrait aux États de s'intégrer plus facilement dans un réseau national de livraison autonome. Ce projet est soutenu par un partenariat entre le ministère fédéral de la santé du Nigeria et le gouvernement américain, qui a soutenu l'expansion africaine de Zipline par le biais d'un programme de subventions dans cinq pays.

Zipline affirme que son modèle réduit les ruptures de stock en stockant les produits de santé dans des centres centraux et en les livrant à la demande. La société a indiqué que ses installations de Kaduna et de Cross River sont alimentées par l'énergie solaire, ce qui permet de réduire l'utilisation du diesel et de poursuivre les opérations malgré la faiblesse du réseau électrique du Nigéria. M. Pinheiro a indiqué que l'entreprise pourrait par la suite s'étendre à l'agriculture, à la santé animale, au commerce électronique et à une logistique plus large, une fois que l'infrastructure sera en place.

Points clés à retenir

Le projet de Zipline au Nigeria montre comment la livraison par drone passe du stade de projet pilote à celui d'infrastructure. Le système de santé nigérian est depuis longtemps confronté à des problèmes d'approvisionnement du dernier kilomètre, en particulier dans les communautés rurales et fluviales où les routes, le stockage, l'électricité et les systèmes d'inventaire sont faibles. Un hôpital peut avoir du personnel et des patients mais manquer de vaccins, de sang, d'antivenin ou de médicaments de base au moment où ils sont nécessaires. Le modèle de Zipline tente de résoudre ce problème en centralisant les stocks et en livrant à la demande en quelques minutes. Cela permet de réduire les déchets, de diminuer les coûts de stockage et d'améliorer les soins d'urgence.

L'opportunité la plus importante réside dans les données. Si Zipline connecte 20 000 établissements de santé, il peut aider à suivre la demande, les ruptures de stock et les flux d'approvisionnement dans l'ensemble du système. Mais il sera difficile de passer à l'échelle supérieure. Les opérations de drones nécessitent des autorisations aériennes, des autorisations de sécurité, une énergie fiable, un personnel formé, une coordination du ministère de la santé et la confiance des communautés locales. La réglementation nigériane en matière de drones reste également stricte en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale. Si Zipline parvient à surmonter ces obstacles, elle pourrait devenir un élément de l'infrastructure sanitaire du pays, et non une simple entreprise de livraison.