Sénégal: Tambacounda - Les pouvoirs publics mobilisés pour prévenir un éventuel débordement du Mamacounda

Tambacounda — La mairie de Tambacounda, en rapport avec les services techniques de l'Etat et d'autres partenaires financiers, a entamé, il y a deux semaines, le curage des caniveaux de drainage des eaux pluviales, afin de prévenir les inondations causées par la crue du Mamacounda, à quelques semaines de l'arrivée de l'hivernage dans cette partie du Sénégal oriental.

Le Mamacounda est un bras de fleuve qui traverse d'est en ouest la ville de Tambacounda.

Considéré comme une vallée morte à cause de sa longue période d'assèchement, cet écosystème fluvial traverse principalement les quartiers Liberté, Pont, Pont 1 et Pont 2, Abattoirs, Dépôt, Médinacoura, Camp Navétanes et Gourel Dadji.

Selon les données de la mairie de Tambacounda, plus 76 familles ont été touchées par la première crue du Mamacounda, suite aux fortes pluies enregistrées dans la journée du 14 juillet 2025.

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Pour éviter qu'un tel scenario se reproduise, les autorités administratives et locales se mobilisent pour curer les canaux de drainage des eaux pluviales du Mamacounda.

"L'idée est surtout de voir comment anticiper les conséquences des pluies de l'année dernière", a déclaré Alioune Badara Mbengue, préfet du département de Tambacounda, mardi, lors d'une visite de supervision des travaux.

L'autorité administrative était en compagnie de l'ensemble des services départementaux intervenant dans la lutte contre les inondations, des équipes de la SONAGED et du maire de la commune de Tambacounda.

"Ce qu'on a vécu l'année dernière a été très dur pour la commune et pour les populations. Donc, il est surtout question de voir comment intervenir et donner des orientations pour prendre en charge tous les éléments qui pourraient obstruer le passage de l'eau", a-t-il expliqué.

"On est en train de faire le curage du Mamacounda et de nettoyer les (huit) ponts. Donc, on peut dire que les activités se déroulent très bien en rapport avec la collectivité territoriale, même si, on en convient, il y a un problème de moyens pour faire les choses convenablement. Mais, pour le moment, avec les activités qui sont déjà effectuées, on peut espérer passer un meilleur hivernage", a-t-il assuré.

Malgré certaines contraintes financières, les autorités administratives et locales travaillent pour trouver des solutions durables à travers des projets structurants, selon M. Mbengue.

"L'Etat y travaille et on est en train de mener des études et des programmes pour pouvoir faire l'aménagement du Mamacounda dans les meilleures conditions", a-t-il dit.

Le préfet du département de Tambacounda a déploré cependant le comportement de certains résidents et riverains qui, malgré les moyens mobilisés par les pouvoirs publics, déversent des ordures sur les rives du Mamacounda.

"Malheureusement, c'est l'une des conséquences de l'obstruction de certaines voies de ce cours d'eau ou bien même de certains de ses ponts. Nous lançons un appel pour demander à toute la population d'adopter une posture de civisme qui nous permettra de préserver le travail qui a été déjà fait, mais au-delà, des mesures coercitives seront prises pour éviter ce genre de situation", a-t-il indiqué.

Le maire de la commune de Tambacounda, Pape Banda Dièye, présent lors de cette visite de supervision, a invité l'Etat à prendre des mesures face à l'agression continue du Mamacounda.

"Le Mamacounda est aujourd'hui agressé. Et face cette situation, seul l'Etat peut prendre des mesures. Par conséquent, je profite de cette occasion pour appeler l'Etat à prendre durablement en charge cette question", a-t-il lancé.

Dans la ville de Tambacounda, de nombreux acteurs estiment que la valorisation du Mamacounda nécessite une prise en charge structurelle à travers un projet durable financé par le Fonds vert pour le climat (FVC), créé 2010 en tant que mécanisme financier de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans le but de soutenir les efforts des pays en développement, visant à relever le défi du changement climatique.