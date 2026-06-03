Afrique de l'Ouest: L'UCAD remporte le concours de plaidoirie de la Cour de justice de la CEDEAO

Dakar — La Faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a remporté la deuxième édition du concours de plaidoirie de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), tenue à Dakar du 20 au 22 mai 2026, a-t-on appris des plateformes digitales de l'UCAD.

L'équipe de la FSJP était composée de deux étudiants en droit public, Fatoumata Gano, inscrite en master, et Pape Mor Mboup, en licence 3.

Elle a éliminé le Bénin en demi-finale avant de s'imposer en finale face au Togo, selon la même source.

Fatoumata Gano a par ailleurs été désignée meilleure plaideuse de la compétition, indiquent les canaux numériques de l'université.

La FSJP a accueilli les phases éliminatoires du concours à l'Institut des métiers du droit.

La compétition a réuni plusieurs facultés de droit issues des États francophones membres de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.