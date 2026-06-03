Sénégal: La course au titre sur trois fronts pour le verdict final de la Ligue 1

Dakar — La Ligue 1 va livrer son verdict ce mercredi avec notamment trois matchs à enjeux impliquant Teungueth FC, en tête du championnat, son dauphin AJEL et Génération Foot, dans le cadre de la 30-ème et dernière journée.

Avec 51 points (+14), le leader, Teungeuth FC va effectuer un déplacement périlleux au Stade Amadou Barry pour affronter Guédiawaye FC (GFC). Mais l'équipe rufisquoise a les cartes en main pour reconquérir un titre qu'elle avait perdu la saison dernière.

Guédiawaye FC, longtemps en mauvaise posture a définitivement assuré son maintien mais peut continuer à jouer les trouble-fêtes face au leader qui ne manque pas d'atouts, sous les ordres de Malick Daff, un entraîneur expérimenté s'il en est, déjà champion l'année dernière sur le banc du Jaraaf.

Les Rufisquois, forts de leur bonne défense, la meilleure défense du championnat avec six buts encaissés en 29 journées, restent maitres de leur destin et peuvent décrocher leur troisième titre de championnat en cas de bon résultat face à GFC.

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Ils avaient remporté le championnat en 2021 et 2024.

Les poulains de l'entraineur Malick Daff vont dans tous les cas suivre à distance le déplacement de leur dauphin et voisin AJEL à Déni Biram Ndao.

A égalité de points avec le leader TFC mais avec une goalverage moins favorable, AJEL rend visite au troisième, Génération Foot, qui totalise 48 points.

Les "Rouge et Blanc" de Rufisque misent sur une victoire pour créer la surprise en remportant le championnat au nez et à la barbe du leader en cas de faux pas de ce dernier.

Les académiciens de Déni Biram Ndao restent en embuscade et peuvent compter sur leur attaque, la plus prolifique du championnat, pour combler leur retard de trois points et réussir un holdup up si l'occasion se présente.

La bataille pour le maintien va se jouer aussi entre trois équipes, à savoir la SONACOS, la Linguère de Saint-Louis et de l'AS Cambérène.

Les huiliers de la SONACOS se déplacent à Dakar pour faire face à l'USO, la Linguère reçoit Wally Daan et l'ASC Cambérène défie le Jaraaf.

Voici le programme de la 30e journée de Ligue 1 :

Génération Foot-AJEL

Guédiawaye FC-TFC

Cambérène-Jaraaf

Gorée-Stade de Mbour

Casa Sports-Dakar Sacré-Coeur

Linguère-Wally Daan

HLM-Pikine

USO-SONACOS