Sénégal: Productions agricoles - Le projet Racine lancé à Ronkh pour renforcer le transformation et la commercialisation

Ronkh (Dagana) — La commune de Ronkh, dans le département de Dagana (nord), a procédé, mardi, au lancement officiel du projet "Racine", une initiative visant à renforcer la transformation, la conservation et la commercialisation des productions agricoles locales, a constaté l'APS.

Mis en oeuvre dans sept communes du Sénégal dont celle de Ronkh, ce programme vise à améliorer les systèmes alimentaires territoriaux à travers des actions de formation, l'accompagnement des producteurs et la mise en place de solutions de transformation adaptées aux réalités locales.

"Nous sommes dans une zone agricole et rizicole où les producteurs enregistrent souvent d'importantes récoltes, mais rencontrent de sérieuses difficultés pour écouler leurs productions", a déclaré le maire de Ronkh, Amadou Tidiane Ndiaye, lors de la cérémonie de lancement.

Selon lui, cette situation contraint fréquemment les agriculteurs à vendre leurs récoltes à des prix très dérisoires, réduisant considérablement leurs revenus.

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Pour remédier à cette problématique, le projet prévoit notamment la mise en place d'unités de transformation par séchage, une technologie jugée plus accessible et moins coûteuse que les systèmes de conservation par le froid.

"Le séchage permettra de conserver les produits agricoles pendant plusieurs mois et de les commercialiser dans de meilleures conditions, avec davantage de valeur ajoutée pour les producteurs", a expliqué l'édile.

M. Ndiaye a estimé que la maîtrise des étapes de transformation et de commercialisation constitue l'un des principaux défis de l'agriculture locale, appelant à une mobilisation des producteurs, des investisseurs et des pouvoirs publics pour réduire les pertes post-récolte.

Le projet comprend également des formations sur l'agriculture biologique, le compostage, la lutte contre la salinité des sols et l'amélioration des techniques de production.

Selon le maire de Ronkh, le but visé est non seulement de former les populations, mais aussi de les doter de moyens nécessaires pour mettre en pratique les connaissances acquises et renforcer leur autonomie économique.

Le coordinateur du projet "Racine", Federico Lo Giudice, a salué l'engagement de la commune dans l'identification des besoins ayant conduit à la conception du programme.

"Nous voulons accompagner les collectivités dans la recherche de solutions adaptées à leurs territoires en associant l'ensemble des acteurs du système alimentaire", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que le projet repose sur deux volets : la réalisation d'activités répondant aux besoins exprimés par les communes bénéficiaires et l'élaboration, sur trois ans, de politiques alimentaires locales destinées à renforcer durablement la production, la commercialisation et l'éducation alimentaire.

D'une durée de trois ans, ce projet est entré dans sa phase opérationnelle en mars 2026.

Selon ses responsables, une enveloppe d'environ 65 millions de francs CFA a été dégagée pour chacune des sept communes bénéficiaires.