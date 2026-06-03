Sénégal: Plaidoyer pour la signature du décret d'application de la loi sur la biosécurité révisée

3 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur exécutif de l'Autorité nationale de biosécurité (ANB), Aliou Ndiaye, milite pour la signature du décret d'application de la loi sur la biosécurité, révisée en 2022, afin de rendre effective la mise en oeuvre du cadre réglementaire encadrant les biotechnologies modernes au Sénégal.

Lors d'une rencontre avec des acteurs des secteurs agricole et agroalimentaire, à Saly (ouest), mardi, il a rappelé que la loi initiale adoptée en 2009 avait été révisée, afin d'intégrer certains aspects du Protocole de Cartagena, relatifs à la prévention des risques liés aux biotechnologies modernes.

Selon lui, malgré l'adoption de cette nouvelle loi, l'absence de décret d'application empêche l'Autorité nationale de biosécurité d'exercer pleinement ses prérogatives, notamment en matière d'autorisation de recherches en laboratoire ou d'essais de cultures génétiquement modifiées.

"Toutes les compétences sont disponibles pour assurer cette régulation, mais certaines activités ne peuvent être menées tant que le décret n'est pas signé", a-t-il expliqué.

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M. Ndiaye a aussi rappelé que cette situation limite les capacités de régulation de l'État et retarde les bénéfices attendus des biotechnologies modernes, tout en précisant qu'aucune conclusion ne peut être tirée concernant d'éventuels impacts sanitaires ou environnementaux sans étude scientifique validée.

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