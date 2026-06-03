Gabon: Le bénéfice net d'AFG Bank Gabon augmente de 30 % en 2025

AFG Bank Gabon, filiale d'Atlantic Financial Group, a réalisé un bénéfice net de 31,25 milliards XOF au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, contre 24,01 milliards XOF un an plus tôt, soit une hausse de 30 %, selon les états financiers présentés à l'assemblée générale annuelle de la banque le 26 mai 2026. La rentabilité des fonds propres s'est établie à 29,28% et les fonds propres consolidés ont atteint 88,89 milliards de XOF.

Le total de l'actif a augmenté de 37%, passant de 1 039 milliards de XOF à 1 419 milliards de XOF, sous l'effet d'une hausse de 32% des dépôts de la clientèle, qui ont atteint 684 milliards de XOF. Le segment des grandes entreprises a tiré la croissance des dépôts à 43%, tandis que les dépôts des particuliers ont augmenté de 14%. Les prêts bruts à la clientèle ont augmenté de 29% à 659 milliards de XOF, les prêts aux entreprises - largement orientés vers l'économie réelle et les projets d'infrastructure du gouvernement - ayant augmenté de 39%. Les prêts aux particuliers ont connu une croissance plus mesurée de 10 %. Le ratio prêts/dépôts s'est établi à 96,32%.

Le produit net bancaire a augmenté de 35,19% à près de 92 milliards XOF, grâce à une hausse de 40% de la marge nette d'intérêt à 50,5 milliards XOF et à une augmentation de 33,2% des commissions nettes à 40,13 milliards XOF. Les canaux numériques ont contribué à la croissance des revenus de commissions, avec des commissions de banque mobile et de bancassurance en hausse de 12,46%. Les engagements hors bilan de la clientèle ont progressé de 18% à 297 milliards XOF, sous l'effet de la reprise de l'activité du commerce extérieur.

La discipline opérationnelle a marqué l'année. Malgré une hausse de 13,7% des frais généraux à 39,1 milliards de XOF, reflétant l'investissement dans la modernisation informatique, les frais de personnel ont diminué de 1,31% à 15,3 milliards de XOF. Le coefficient d'exploitation s'est amélioré à 42,53% contre 50,57% en 2024, faisant progresser le résultat brut d'exploitation de 57,17% à 52,83 milliards de XOF.

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Le coût du risque a augmenté de 61,41% à 15,43 milliards de XOF, et une charge exceptionnelle d'ajustement fiscal de 1,65 milliard de XOF a pesé sur le résultat, mais n'a pas empêché la banque d'afficher un bénéfice record. Ces résultats positionnent AFG Bank Gabon comme un challenger des acteurs établis du secteur bancaire de la CEMAC, dont BGFIBank.

Points clés à retenir

Les résultats d'AFG Bank Gabon pour 2025 arrivent à un moment de transition économique pour le Gabon. Le pays est sous régime militaire depuis le coup d'État d'août 2023 qui a chassé le président Ali Bongo après 55 ans de règne familial. Le gouvernement de transition dirigé par le général Brice Oligui Nguema a pris des mesures pour stabiliser l'économie et attirer les investissements avant le retour prévu à un régime civil. La production de pétrole, qui représente environ 40 % des recettes publiques, diminue depuis des années à mesure que les gisements arrivent à maturité, ce qui pousse le Gabon à se diversifier dans l'extraction du manganèse - dont il est l'un des premiers producteurs mondiaux -, dans l'agriculture et dans les services.

Dans ce contexte, la croissance de 39 % des prêts aux entreprises signalée par AFG, en partie dirigée vers les projets d'infrastructure du gouvernement, reflète la volonté du gouvernement de transition de maintenir l'investissement public malgré les contraintes budgétaires. Le secteur bancaire de la CEMAC, réglementé par la COBAC, a été historiquement dominé par un petit nombre de groupes panafricains, BGFIBank détenant une part importante du marché gabonais. L'expansion rapide du bilan d'AFG Bank Gabon - le total des actifs a augmenté de 37% en une seule année - et un ratio coût/revenu de 42,53% qui rivalise avec les banques les plus efficaces du continent suggèrent que la dynamique de challenger est réelle, bien que la forte augmentation du coût du risque à 61,41% soit un signal à surveiller car la croissance du portefeuille de prêts à ce rythme prend généralement deux à trois ans pour s'assaisonner complètement.