Congo-Brazzaville: Le Congo signe un accord de financement de 500 millions de dollars avec la BADEA pour les infrastructures

La République du Congo a signé le 27 mai 2026 à Brazzaville deux conventions de financement d'un montant total de 500 millions de dollars (282 milliards de XOF) avec la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA). Les accords ont été signés par le vice-premier ministre Jean-Jacques Bouya, le ministre des finances Christian Yoka, et le président de la BADEA Abdullah Almusaibeeh.

Le premier accord finance l'extension de la route de la Corniche de Brazzaville, un projet d'infrastructure routière destiné à décongestionner le trafic urbain, à améliorer l'accès aux zones isolées et à faciliter le transport des produits agricoles dans et autour de la capitale. Le projet fait partie d'un plan de connectivité nationale plus large qui comprend une liaison routière entre Brazzaville et Pointe-Noire via l'autoroute RNI-bis sur l'axe Brazzaville-Kinkala-Mindouli.

Le second accord renforce la participation du Congo au Fonds de solidarité africain (FSA), un mécanisme régional qui garantit les investissements et facilite l'accès au financement pour les projets publics et privés à travers l'Afrique. Une position plus forte au sein du FSA devrait aider le Congo à mobiliser des financements concessionnels supplémentaires pour les infrastructures tout en approfondissant son intégration dans les réseaux financiers régionaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La signature fait suite à une mission conjointe de la Banque africaine de développement et de la BADEA à Brazzaville, signalant une convergence du financement du développement arabe et africain autour du programme d'infrastructure du Congo. Le gouvernement congolais a identifié l'investissement dans les infrastructures comme un moteur clé de la diversification économique, alors que les revenus pétroliers - qui représentent toujours la majeure partie des revenus de l'État - restent sous pression en raison de la baisse de la production et de la volatilité des prix mondiaux.

Pour la BADEA, cet accord confirme sa présence croissante en Afrique centrale à un moment où les bailleurs de fonds occidentaux traditionnels se retirent de certains marchés frontaliers, laissant les institutions arabes et africaines combler le vide.

Points clés à retenir

La dépendance du Congo-Brazzaville à l'égard de la BADEA et du FAA reflète l'accès limité du pays aux marchés de capitaux internationaux. Le gouvernement supporte l'un des plus lourds fardeaux de la dette en Afrique subsaharienne - la dette publique s'élevait à environ 90 % du PIB en 2024 - et a restructuré ses obligations extérieures avec la Chine, son principal créancier, en 2021 après avoir accumulé des arriérés. Cette restructuration a stabilisé la situation budgétaire, mais a laissé au pays une marge de manoeuvre limitée pour emprunter commercialement, le poussant à recourir à des sources de financement concessionnelles et de développement pour les infrastructures. L'extension de la route de la Corniche est l'un des nombreux projets de mobilité urbaine que Brazzaville tente de faire avancer depuis des années ; la ville d'environ 2,5 millions d'habitants souffre d'embouteillages chroniques et d'une mauvaise connectivité routière entre ses quartiers nord et sud.

L'autoroute RNI-bis reliant Brazzaville à Pointe-Noire - principale ville portuaire et centre commercial du Congo - est une priorité nationale de longue date, car les deux villes sont actuellement reliées par le rail mais ne disposent pas d'une liaison routière moderne et fiable, une lacune qui augmente les coûts logistiques et entrave les échanges commerciaux. La BADEA, financée par les États membres de la Ligue arabe, a élargi son portefeuille de prêts à l'Afrique, car les fonds souverains du Golfe cherchent à approfondir les liens économiques et diplomatiques avec les gouvernements de l'Afrique subsaharienne, et l'accord avec le Congo fait partie de ce modèle plus large de financement Sud-Sud qui est en train de remodeler le paysage du financement des infrastructures du continent.