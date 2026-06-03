Niger: Le Niger obtient des concessions de la CNPC chinoise alors que la production de pétrole se stabilise

Le Niger a conclu de nouveaux protocoles d'accord avec des partenaires chinois le 18 mai 2026, mettant ainsi fin à une année de tensions avec la China National Petroleum Corporation (CNPC), troisième compagnie pétrolière mondiale et principal opérateur étranger dans le secteur pétrolier du pays. Les accords prévoient une série de concessions pour l'État nigérien qui marquent un changement dans la manière dont Niamey gère ses ressources en hydrocarbures.

En vertu de ces accords, le Niger acquerra une participation de 45 % dans West African Oil Pipeline Company (WAPCO), la filiale locale de la CNPC. La part des postes de direction occupés par des Nigériens passera de 30 % à 60 %, et 80 % des emplois opérationnels seront réservés aux travailleurs nationaux. Le tarif de transport par oléoduc sera réduit de 27 à 15 dollars par baril, générant une économie annuelle estimée à 106 millions de dollars (60 milliards de XOF) pour l'Etat.

Ces accords interviennent alors que la production pétrolière du Niger se stabilise à 110 000 barils par jour suite à la mise en service en 2024 de l'oléoduc Niger-Bénin de 1 950 km, qui a fourni au pays sa première voie d'exportation directe vers la côte atlantique. La production est en constante augmentation depuis la première production commerciale de 20 000 barils par jour en 2011, avec plus de 100 découvertes enregistrées dans le bassin d'Agadem entre 2012 et 2018.

Le Niger s'appuie désormais sur cette base pour développer une chaîne de valeur énergétique plus complète. Les projets en cours de développement comprennent une raffinerie à Dosso, une infrastructure de stockage stratégique, la production de carburants (carburéacteur et GPL), le traitement du gaz naturel et le gazoduc transsaharien reliant le Nigéria à l'Algérie via le Niger pour approvisionner les marchés européens. Environ 70 % du territoire national est constitué de bassins sédimentaires, avec 8 blocs pétroliers couvrant plus de 240 000 km² encore disponibles pour l'exploration.

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Le modèle attire l'attention dans toute la région. Au Tchad, les syndicats du secteur pétrolier ont publiquement appelé à reproduire l'approche du Niger, qu'ils considèrent comme plus favorable aux intérêts nationaux que les accords existants. Cette dynamique reflète une tendance continentale plus large selon laquelle les États producteurs de ressources cherchent à obtenir des parts plus importantes des revenus de l'industrie extractive.

Points clés à retenir

La renégociation du Niger avec la CNPC s'inscrit dans un schéma plus large de nationalisme africain en matière de ressources qui s'est accéléré depuis 2022, alors que les gouvernements du Sahel dirigés par des militaires - le Niger a rejoint le Burkina Faso et le Mali dans l'Alliance des États du Sahel après son propre coup d'État de juillet 2023 - se sont efforcés d'affirmer un plus grand contrôle sur les industries stratégiques. L'accord avec la CNPC est remarquable parce qu'il a été conclu sans expulsion ni nationalisation : Niamey a utilisé le levier de la dépendance à l'égard du pipeline - CNPC a besoin de la route Niger-Bénin pour exporter sa production - pour obtenir des concessions en matière d'équité, d'emploi et de droits de douane tout en conservant le partenariat intact.

Cette combinaison de fermeté et de pragmatisme contraste avec des renégociations de ressources plus perturbantes ailleurs sur le continent et pourrait servir de modèle à d'autres producteurs enclavés. Les 106 millions de dollars d'économies annuelles sur les tarifs de l'oléoduc sont à eux seuls importants pour un pays dont les recettes publiques totales sont estimées à moins de 2 milliards de dollars par an. L'ambition à plus long terme - une raffinerie, le traitement du gaz et la participation au gazoduc transsaharien - montre que l'État nigérien tente de passer du statut d'exportateur de matières premières à celui d'acteur de la chaîne de valeur énergétique, une transition qui nécessitera des investissements étrangers soutenus tout en exigeant une plus grande part nationale des recettes.