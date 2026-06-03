Mali: Moody's réduit les perspectives du Mali à négatives en raison de la détérioration de la sécurité

Moody's a abaissé la perspective de la note de la dette souveraine du Mali de "stable" à "négative" le 29 mai 2026, tout en confirmant la note de l'émetteur à long terme à Caa2 en monnaie locale et en devises. À Caa2, le Mali se situe 2 crans au-dessus du défaut - dans la catégorie des émetteurs à très haut risque - un niveau qui reflète l'opinion de l'agence selon laquelle la capacité du pays à faire face à ses obligations financières est de plus en plus mise à l'épreuve.

Le changement de perspective a été motivé par la situation en matière de sécurité. Moody's a cité les attaques coordonnées d'avril 2026 par des groupes séparatistes touaregs et des organisations djihadistes dans plusieurs régions du Mali, qui ont notamment tué le ministre de la défense Sadio Camara. L'agence a décrit ces événements comme la preuve d'une fragmentation territoriale croissante et d'un risque que les autorités de transition perdent progressivement le contrôle de certaines parties du pays. L'insécurité persistante, ajoute Moody's, pourrait réduire le soutien extérieur et retarder la perspective déjà incertaine d'un retour à un régime civil, encore affaibli par l'annulation de l'élection présidentielle et la dissolution des partis politiques en 2025.

La note elle-même a été maintenue, en partie grâce à la résistance relative de l'économie. Le Mali a enregistré une croissance du PIB de 5,6 % en 2025, soutenue par les secteurs primaire et tertiaire malgré la baisse de la production d'or et les perturbations énergétiques. Moody's prévoit une croissance de près de 5 % par an au cours des trois prochaines années, en fonction de la trajectoire sécuritaire. Le déficit budgétaire s'est élevé en moyenne à 2,3 % du PIB entre 2023 et 2025, et la dette publique s'élève à 41,8 % du PIB - ce qui est modéré par rapport aux normes régionales - malgré des dépenses de sécurité et de défense atteignant 4,9 % du PIB en 2025.

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L'agence a souligné que le financement de l'État constituait la principale vulnérabilité. Les dons extérieurs se sont effondrés à 0,1 % du PIB en 2025, contre 3,3 % en 2020, à la suite des coups d'État militaires, et les flux de financement extérieurs ont chuté à 0,5 % du PIB, contre 3,1 % en 2019. Cette contraction a poussé Bamako vers le marché régional de la dette de l'UEMOA, un changement qui, selon Moody's, produira des échéances plus courtes, des coûts d'emprunt plus élevés et une augmentation progressive des arriérés de paiement - déjà estimés à 0,6 % du PIB à la fin de l'année 2025.

Moody's a déclaré qu'un nouvel abaissement de la note pourrait suivre si la situation sécuritaire se détériore davantage ou si le Mali éprouve plus de difficultés à accéder au marché régional de la dette. Une perspective stable nécessiterait une amélioration durable de l'environnement sécuritaire et une réduction du risque de défaut.

Points clés à retenir

La note de Moody's rend explicite ce que la notation elle-même ne fait qu'impliquer : le risque principal pour la qualité du crédit du Mali n'est plus macroéconomique mais politique et existentiel. L'agence déclare directement que la principale menace provient désormais de l'incertitude quant à la continuité de l'État lui-même - une formulation qui va au-delà de l'analyse standard du crédit souverain et entre dans un territoire plus typiquement associé aux évaluations des États fragiles ou touchés par un conflit. Les fondamentaux macroéconomiques du Mali - dette modérée, déficit contenu, croissance positive - devraient normalement soutenir une notation plus élevée, mais ils sont de plus en plus déconnectés de la réalité fiscale et sécuritaire sur le terrain.

L'assassinat du ministre de la défense dans une attaque coordonnée de plusieurs régions en avril 2026 est le signal le plus visible que l'emprise du gouvernement de transition sur le territoire s'affaiblit et que la stratégie militaire soutenue par le Groupe Wagner n'a pas stabilisé le pays. La situation financière aggrave le risque de crédit : les flux concessionnels des bailleurs de fonds occidentaux et du FMI ayant été largement interrompus depuis les coups d'État de 2021 et 2022, le Mali dépend du marché obligataire de l'UEMOA soutenu par la BCEAO pour le financement de son budget, un mécanisme régional qui n'a pas été conçu pour absorber les emprunts souverains d'un État membre en situation de crise quasi-permanente. Si cet accès au marché se rétrécit - comme Moody's le craint - Bamako sera confronté à un déficit de financement avec peu d'alternatives crédibles en dehors d'accords bilatéraux opaques avec la Russie et d'autres partenaires non traditionnels.