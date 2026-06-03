Afrique: Le Maroc dépasse l'Afrique du Sud en tant qu'économie la plus industrialisée d'Afrique

Le Maroc a supplanté l'Afrique du Sud en tête de l'indice d'industrialisation de l'Afrique pour 2025 de la Banque africaine de développement, mettant ainsi fin à 15 ans de règne de l'Afrique du Sud en tant que première économie industrielle du continent. La BAD, qui a dévoilé le rapport lors de ses assemblées annuelles à Brazzaville, a attribué l'ascension du Maroc à une politique industrielle soutenue, à la diversification des exportations et à la croissance de l'industrie manufacturière dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'infrastructure.

Le reste du top 10 comprend l'Égypte, la Tunisie, l'île Maurice, l'Algérie, l'Eswatini, le Sénégal, la Namibie et la Côte d'Ivoire. L'indice a évalué le développement industriel de 54 pays africains entre 2010 et 2024 et a révélé que 41 d'entre eux ont amélioré leur score d'industrialisation, la performance industrielle globale de l'Afrique augmentant de 6 %. L'Afrique du Nord et l'Afrique australe continuent de dominer la production manufacturière et la sophistication des exportations, tandis que le commerce intra-africain reste une faiblesse structurelle avec seulement 14,4 % du commerce total.

L'ascension du Maroc est le fruit de deux décennies d'exécution des politiques. Le secteur automobile - qui est désormais la plus grande industrie d'exportation du pays - a produit 493 004 voitures particulières en 2025, dépassant les 329 600 unités de l'Afrique du Sud. Les exportations automobiles vers l'UE atteindront 15,1 milliards d'euros en 2023. Le secteur aérospatial, qui abrite plus de 150 entreprises dont Boeing, Airbus, Safran et Thales, a généré 2,87 milliards de dollars d'exportations en 2024, contre 839 millions de dollars dix ans plus tôt. Les investissements dans les infrastructures - le port Tanger Med, la ligne ferroviaire à grande vitesse Al Boraq et le complexe Nador West Med - ont renforcé la position du Maroc en tant que centre de fabrication et de logistique reliant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

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Le déclin de l'Afrique du Sud est centré sur l'effondrement de deux monopoles d'État. Les pannes chroniques de la compagnie d'électricité Eskom ont contraint les fabricants à une autoproduction coûteuse, tandis que l'effondrement du réseau ferroviaire de Transnet a poussé le fret sur les routes et créé des goulets d'étranglement dans les ports de Durban et du Cap. Le PIB a augmenté de moins de 1 % par an en moyenne au cours de la dernière décennie, et la formation brute de capital fixe s'est contractée au cours de trois des quatre trimestres de 2024. Le président Ramaphosa a estimé que le pays avait besoin de R1,6 trillions (99 milliards de dollars) d'investissements dans les infrastructures publiques et de R3,2 trillions du secteur privé pour atteindre ses objectifs de 2030 en matière d'infrastructures.

La BAD a déclaré que l'avenir industriel de l'Afrique dépendait d'une énergie fiable, d'infrastructures plus solides, de compétences techniques, de financements et d'une intégration régionale plus poussée dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. "Le véritable déficit du continent n'est plus l'absence de stratégies industrielles", a déclaré Harouna Kaboré, qui a contribué à la rédaction du rapport. "Ce qui fait encore défaut, c'est la rigueur dans la mise en oeuvre".

Points clés à retenir

L'inversion du classement entre le Maroc et l'Afrique du Sud est à la fois l'histoire de la montée en puissance d'un pays et de l'échec institutionnel d'un autre. La stratégie industrielle du Maroc, ancrée dans l'engagement royal depuis le début des années 2000, a été exceptionnellement cohérente par rapport aux normes africaines - survivant aux changements de gouvernement, aux chocs extérieurs et à la perturbation COVID - parce qu'elle est isolée des cycles électoraux d'une manière que le cadre politique de l'Afrique du Sud démocratique ne l'est pas. Le résultat est une base manufacturière qui s'est développée en deux décennies : l'automobile est passée de presque zéro à près d'un million d'unités par an, l'aérospatiale est passée d'une industrie artisanale à un secteur d'exportation de 2,87 milliards de dollars, et les produits chimiques dérivés du phosphate alimentent les marchés mondiaux de l'engrais.

L'Afrique du Sud, en revanche, a vu la dette d'Eskom - aujourd'hui supérieure à 400 milliards de rands - agir comme une ancre fiscale qui évince les dépenses d'infrastructure nécessaires pour maintenir la compétitivité de l'industrie lourde, tandis que la détérioration de Transnet a ajouté une taxe logistique sur chaque fabricant du pays. La conclusion du rapport de la BAD selon laquelle le commerce intra-africain ne représente que 14,4 % du commerce total souligne un problème systémique que ni le succès du Maroc ni le déclin de l'Afrique du Sud ne résolvent : Les fabricants africains exportent toujours principalement vers l'Europe et l'Asie, vendent des produits de base plutôt que des produits finis et opèrent dans des chaînes d'approvisionnement qui contournent entièrement les pays voisins. L'AfCFTA, actuellement dans sa phase de mise en oeuvre, est le mécanisme structurel conçu pour changer cela - mais sa traction dépend des mêmes capacités énergétiques, logistiques et institutionnelles que l'indice identifie comme les principaux déficits industriels de l'Afrique.