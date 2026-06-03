Soudan: Le chef de la Commission pour la paix discute le renforcement du partenariat existant avec le représentant résident du PNUD

2 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le professeur Suleiman Al-Dabailo, chef de la Commission pour la paix, a rencontré Luca Renda, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

La réunion a porté sur la situation des Soudanais expatriés et sur le rôle que le PNUD peut jouer à cet égard.

Dans un communiqué de presse, le représentant résident du PNUD, Luca Renda, a déclaré que cette rencontre avec le chef de la Commission pour la paix témoigne de l'engagement de l'ONU en faveur de la coopération et de la coordination avec les organes compétents.

Il a affirmé que le Fonds était prêt à fournir les services nécessaires au soutien de la paix et à la promotion de la coexistence pacifique entre les communautés au Soudan, ainsi qu'à appuyer les efforts et les projets de paix soumis par la Commission pour la paix.

Les deux parties ont réaffirmé la solidité de leur partenariat.

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