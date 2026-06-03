Soudan: Le Conseil des ministres ordonne la création d'un Comité national chargé des questions d'éducation

Le Conseil des ministres a tenu sa réunion ordinaire cet après-midi à Khartoum, sous la présidence du Premier ministre, le Dr Kamil Idris.

Le ministre de la Santé, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a présenté un exposé sur les efforts déployés par son ministère pour lutter contre les maladies au Soudan, notamment dans les États où des milices rebelles sont actives.

Le Conseil des ministres a examiné la disponibilité des médicaments dans le pays et discuté de la coopération avec les organisations internationales, en particulier l'Organisation Mondiale de la Santé, afin de soutenir les plans du ministère de la Santé pour endiguer la propagation des épidémies au Soudan.

Le Conseil des ministres a également examiné un rapport sur les questions d'éducation et les besoins pour son développement au Soudan, présenté par le ministre de l'Éducation nationale, le Dr Al-Tohami Al-Zein Hajar.

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Le ministre a présenté les dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale pour une conférence portant sur l'amélioration de l'éducation au Soudan. Cette conférence s'articulera autour de plusieurs documents spécialisés et de secteurs stratégiques visant à préparer les générations futures à piloter le développement économique et social du pays.

Le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation a exposé en détail les défis auxquels est confrontée l'éducation au Soudan et a présenté les solutions proposées par son ministère pour résoudre tous les problèmes éducatifs, notamment le manque de places assises et d'autres ressources pédagogiques, ainsi que la question des repas scolaires.

Dans un communiqué de presse, le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme Khalid Al-Aysir, a affirmé que le Gouvernement de l'Espoir met en oeuvre une nouvelle approche axée sur le progrès de la nation soudanaise et élabore des plans à court, moyen et long terme dans lesquels l'éducation occupe une place prépondérante parmi les priorités du gouvernement.

Al-Aysir a indiqué que le Premier ministre avait souligné la nécessité de poursuivre les travaux des comités chargés des questions d'éducation afin d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement de l'Espoir dans les mois à venir.

Il a expliqué que le Conseil des ministres avait examiné la question des retards de paiement des salaires et les moyens de la résoudre durablement, soulignant à cet égard que le « Gouvernement de l'Espoir » oeuvre sans relâche à la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement fondée sur les intérêts de la nation soudanaise et le progrès du Soudan.

Le ministre a déclaré que le Conseil des ministres avait réaffirmé sa volonté de répondre aux besoins éducatifs de tous les États, en particulier ceux touchés par un conflit.

Khalid Al-Aysir a expliqué que le Conseil des ministres avait ordonné la création d'un comité national chargé d'aborder les questions d'éducation de manière globale.

Il a insisté sur l'importance de localiser la production de mobilier scolaire afin de résoudre le problème des places assises pour les élèves dans tous les États, de rétablir l'efficacité des imprimeries et des maisons d'édition pour pallier la pénurie de manuels scolaires, et d'assurer une répartition équitable des enseignants afin de maintenir la qualité du système éducatif.