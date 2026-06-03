Soudan: Al-Burhan et Erdogan discutent les moyens de renforcer la coopération bilatérale

2 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui le président de la République de Turquie, Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays.

La rencontre a porté sur les domaines de coopération conjointe et les moyens de les développer de manière à servir les intérêts mutuels des deux peuples frères, ainsi que sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les relations bilatérales et d'élargir la coopération dans divers domaines, afin de contribuer à la stabilité et au développement et de soutenir les intérêts communs du Soudan et de la Turquie.

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