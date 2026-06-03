Congo-Kinshasa: Une journée «ville morte» à Kinshasa, un test pour l'opposition

En République démocratique du Congo, une partie de l'opposition appelle à une journée ville morte ce mercredi à Kinshasa. Une initiative portée par la plateforme C64 qui regroupe plusieurs partis afin de s'opposer à toute modification de la Constitution voulu par le pouvoir en place et qui pourrait permettre au président Tshisekedi de rester à la tête du pays après son deuxième mandat. Cette journée « ville morte » est la première action de la C64 et elle vue comme un test sur la capacité à mobiliser des opposants.

« Chacun reste chez soi » : C'est le mot d'ordre choisi par les opposants à toute modification de la Constitution réunis autour de la bannière C64. Pour cette journée, pas de manifestation, pas de rassemblement au programme, mais un test pour mesurer leur capacité de mobilisation. « On n'en doute pas, on sait ce que le peuple veut », confient plusieurs responsables militants.

En face, la coalition au pouvoir ne partage pas la même confiance et ne s'attend pas à une forte mobilisation. D'ailleurs, « nous n'avons pas prévu de contre-manifestation », confie un cadre de l'UDPS, mais « nous serons vigilants pour que les Kinois et les Kinoises puissent aller travailler normalement. »

« Obligation d'assiduité »

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Les autorités de RDC ont, elles, multiplié les appels à aller travailler pour les fonctionnaires. Le ministre de la Fonction publique a même publié un communiqué pour rappeler aux agents « la neutralité et l'apolitisme de l'administration » ainsi que « l'obligation d'assiduité. »

« Le succès ou l'échec d'un appel à une ville morte se joue dans les premières heures de la journée », estime un acteur de la vie politique qui ajoute : « Le seul indicateur fiable d'une éventuelle mobilisation, ce sera la présence ou non d'embouteillages ».