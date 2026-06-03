Congo-Kinshasa: Une journée «ville morte» à Kinshasa, un test pour l'opposition

3 Juin 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo, une partie de l'opposition appelle à une journée ville morte ce mercredi à Kinshasa. Une initiative portée par la plateforme C64 qui regroupe plusieurs partis afin de s'opposer à toute modification de la Constitution voulu par le pouvoir en place et qui pourrait permettre au président Tshisekedi de rester à la tête du pays après son deuxième mandat. Cette journée « ville morte » est la première action de la C64 et elle vue comme un test sur la capacité à mobiliser des opposants.

« Chacun reste chez soi » : C'est le mot d'ordre choisi par les opposants à toute modification de la Constitution réunis autour de la bannière C64. Pour cette journée, pas de manifestation, pas de rassemblement au programme, mais un test pour mesurer leur capacité de mobilisation. « On n'en doute pas, on sait ce que le peuple veut », confient plusieurs responsables militants.

En face, la coalition au pouvoir ne partage pas la même confiance et ne s'attend pas à une forte mobilisation. D'ailleurs, « nous n'avons pas prévu de contre-manifestation », confie un cadre de l'UDPS, mais « nous serons vigilants pour que les Kinois et les Kinoises puissent aller travailler normalement. »

« Obligation d'assiduité »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les autorités de RDC ont, elles, multiplié les appels à aller travailler pour les fonctionnaires. Le ministre de la Fonction publique a même publié un communiqué pour rappeler aux agents « la neutralité et l'apolitisme de l'administration » ainsi que « l'obligation d'assiduité. »

« Le succès ou l'échec d'un appel à une ville morte se joue dans les premières heures de la journée », estime un acteur de la vie politique qui ajoute : « Le seul indicateur fiable d'une éventuelle mobilisation, ce sera la présence ou non d'embouteillages ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.