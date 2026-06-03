Cote d'Ivoire: Lutte anti-tabac - Le pays impose le conditionnement neutre dès le 1er août 2026

À partir du 1er août 2026, tous les produits du tabac commercialisés en Côte d'Ivoire devront adopter un emballage neutre. Une mesure forte annoncée lors de la Journée mondiale sans tabac, marquée également par la distinction de plusieurs journalistes engagés dans la sensibilisation contre le tabagisme.

À partir du 1er août 2026, tous les produits du tabac commercialisés en Côte d'Ivoire devront adopter un emballage neutre. Une mesure forte annoncée lors de la Journée mondiale sans tabac, marquée également par la distinction de plusieurs journalistes engagés dans la sensibilisation contre le tabagisme.

La Côte d'Ivoire renforce son arsenal de lutte contre le tabagisme. À compter du 1er août 2026, les produits du tabac ainsi que ceux contenant de la nicotine devront être commercialisés dans un conditionnement neutre, avec une présentation visuelle standardisée destinée à réduire leur attractivité, notamment auprès des jeunes.

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L'annonce a été faite le lundi 1er juin, à la mairie d'Adjamé, par le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, le Pr Soro Gona Kountélé, lors de la célébration de la Journée mondiale sans tabac placée sous le thème : « Démasquer l'attrait, lutter contre la dépendance à la nicotine et au tabac ».

Représentant le ministre de la Santé, il a dénoncé les stratégies marketing de l'industrie du tabac visant à séduire de nouveaux consommateurs, particulièrement les jeunes, à travers des arômes, des designs attractifs et des produits parfois assimilables à des jouets ou à des friandises. « Le conditionnement neutre constitue une réponse efficace face à ces stratégies qui compromettent les efforts de santé publique », a-t-il affirmé.

S'appuyant sur l'Enquête mondiale sur le tabagisme chez les jeunes (Gyts 2023), il a révélé que 14,4 % des garçons et 6,6 % des filles âgés de 13 à 15 ans ont déjà utilisé des cigarettes électroniques. Malgré cette menace, il a salué les progrès accomplis : la prévalence du tabagisme chez les jeunes est passée de 14,7 % en 2009 à 4,5 % en 2023.

Présent à cette cérémonie, le Dr Ané Ambroise, représentant le bureau local de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), a salué les avancées enregistrées par la Côte d'Ivoire tout en alertant sur les dangers des nouveaux produits nicotiniques et sur l'ingérence persistante de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique.

Cette célébration a également été marquée par la remise des prix de la 4e édition du concours « Plume anti-tabac ». Et de trois pour le groupe Fraternité Matin. Après Serges N'Guessan et Faustin Ehouman, Patrick N'Guessan, journaliste à Fraternité Matin, a remporté le Super Prix dans la catégorie presse écrite.

Recevant sa distinction, le lauréat s'est engagé à poursuivre ses actions de sensibilisation contre le tabac. Le Pr Soro Gona Kountélé a, pour sa part, exhorté les lauréats à devenir de véritables ambassadeurs de la lutte antitabac afin d'inspirer davantage de citoyens.