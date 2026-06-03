Cote d'Ivoire: Propriété intellectuelle - Le directeur général de l'Ompi annoncé à Abidjan pour la conférence Hipoc

La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir, les 4 et 5 juin 2026 à Abidjan, une rencontre de haut niveau dédiée à la propriété intellectuelle.

À cette occasion, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), Daren Tang, effectuera une visite officielle dans le cadre de la Conférence des chefs d'office de propriété intellectuelle de l'espace Oapi (Hipoc).

Une rencontre régionale stratégique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette conférence rassemblera les responsables des offices de propriété intellectuelle des 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi). Placé sous l'égide du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, cet événement illustre le rôle croissant de la Côte d'Ivoire dans la gouvernance régionale et internationale du secteur.

En effet, le pays occupe aujourd'hui des positions stratégiques au sein de plusieurs instances majeures : il assure la présidence du Conseil d'administration de l'Oapi, la vice-présidence de l'Assemblée de l'Union de La Haye, et siège au Comité stratégique de coordination de l'Ompi.

Objectifs de la conférence Hipoc

La conférence Hipoc vise plusieurs objectifs essentiels. Il s'agira de renforcer la coopération entre les offices nationaux de propriété intellectuelle ; d'examiner les réformes institutionnelles en cours et d'anticiper les défis émergents du système international de propriété intellectuelle.

Elle sera également l'occasion pour les participants d'échanger leurs expériences et de partager les meilleures pratiques en matière de protection de l'innovation et de valorisation des créations intellectuelles.

Une présence hautement significative

La participation de Daren Tang confère une portée particulière à cet événement. Réélu en avril 2026 pour un second mandat à la tête de l'Ompi mandat qui débutera en octobre prochain, le responsable singapourien est reconnu pour sa vision moderne de la propriété intellectuelle, orientée vers l'innovation, le développement économique et le soutien aux créateurs.

Avant sa nomination à l'Ompi en 2020, il dirigeait l'Office de la propriété intellectuelle de Singapour (Ipos), qu'il a contribué à transformer en une véritable agence de l'innovation. Juriste spécialisé en droit économique international, il a également participé à la négociation de plusieurs accords internationaux majeurs.

Des échanges avec les autorités ivoiriennes

Au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, Daren Tang rencontrera les plus hautes autorités du pays. Ces échanges porteront notamment sur l'intégration de la propriété intellectuelle dans les politiques publiques et les stratégies nationales de développement.

Un levier de transformation économique

Pour les autorités ivoiriennes, la propriété intellectuelle constitue désormais un levier essentiel de compétitivité, d'innovation et de transformation économique. L'organisation de cette conférence internationale à Abidjan témoigne de l'ambition du pays de renforcer son leadership dans ce domaine stratégique.

À travers cette initiative, la Côte d'Ivoire entend promouvoir une économie fondée sur la connaissance, la créativité et la valorisation du patrimoine national.