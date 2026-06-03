Cote d'Ivoire: Gbôklè/Développement local - Un forum initié pour mettre en lumière les potentialités de la région

Le conseil régional du Gbôklè veut présenter aux investisseurs la richesse dont dispose la région. Il a initié alors un forum d'affaires dénommé « Investir dans le Gboklè ». L'institution a organisé, le samedi 30 mai 2026, une conférence de presse, à Abidjan, à cet effet.

A cette occasion, le Président du comité d'organisation (Pco), Ouagnimin Sorho, a souligné que ce forum économique sera lancé, le 9 juin 2026, à Abidjan-Cocody II Plateaux. Quant à l'évènement proprement dit, il se tiendra, du 8 au 10 octobre 2026, à Sassandra et à Fresco.

Pour la 2e vice-présidente du conseil régional, Gbako Ayeri Simone, il s'agit, à travers cette initiative, de rechercher les investisseurs, capter l'intérêt national, international et également local. Et mettre toutes ces potentialités en synergie de sorte à apporter à la région plus de lumière, plus de développement et plus d'attrait.

L'autre objectif est, en outre, d'appuyer les efforts du gouvernement via le Plan national de développement (Pnd) pour répondre aux besoins des populations locales.

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En réalité, au dire de la vice-présidente, l'institution attend plus de 200 opérateurs économiques et investisseurs à cet évènement dans la région, en octobre.

En revanche, pour le lancement, à Abidjan, Gbako Ayeri Simone espère la participation de 500 personnes. Parmi lesquelles, elle cite les membres du gouvernement, les faitières et les entreprises nationales.

« Nous attendons des investisseurs et des leaders d'opinion, les mutuelles de notre région. Mais aussi les jeunes, les femmes, tous ceux qui ont des responsabilités et qui ont une vision pour notre région », a-t-elle détaillé.

Selon le Pco Ouagnimin Sorho, ce forum se veut une plateforme stratégique de dialogue public-privé qui va mobiliser les investissements dans quatre secteurs prioritaires, à savoir l'agribusiness, la transformation agroalimentaire, le tourisme et l'hôtellerie, la pêche et les ressources halieutiques ainsi que la formation professionnelle.

Les autorités locales citées expliquent que le Gbôklè dispose de ressources énergétiques, minières inexploitées. Elle ajoute que la région bénéficie aussi d'un littoral atlantique de plus de 100 Km et de ressources halieutiques abondantes. Elle a également un potentiel touristique grâce à ses plages de sable et son écosystème naturel préservé...

Dans la même dynamique de valorisation de ces opportunités que regorge la région, un festival a été également mis sur pied. Ce festival des arts et cultures « Sêkêh », selon le commissaire général, Godji Gil-Estel, sera aussi lancé, le 9 juin 2026, à Cocody-II Plateaux.

Quant à son déroulement, le festival est prévu, du 31 juillet au 1er août. Le commissaire général précise que cet évènement hautement culturel est initié pour non seulement renforcer l'unité et la cohésion sociale entre les populations. Mais aussi pour accompagner la complémentarité entre le volet culturel et la stratégie de développement local.

Dans cette droite ligne, les populations auront droit à plusieurs spectacles de danses traditionnelles et modernes et des expositions d'artisans et créateurs locaux.

Les participants pourront partager les spécialités gastronomiques et bénéficieront d'un défilé de mode qui vise à mettre en relief le textile du Gbôklè. Sans oublier des ateliers culturels et conférences sur le patrimoine immatériel qui seront aussi au menu dudit festival Sêkêh.