Cote d'Ivoire: Salon Mutuelle Business Connect - Les acteurs en quête de partenariats structurants pour accélérer leur développement

Réunis les 29 et 30 mai 2026 à l'espace Crrae-Umoa d'Abidjan-Plateau, les acteurs du mouvement mutualiste, des institutions financières et plusieurs opérateurs économiques ont pris part à la première édition du salon Mutuelle Business Connect (Mbc). Cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles pistes de collaboration en faveur de l'amélioration des conditions de vie des mutualistes.

Pendant deux jours, plus de 300 mutuelles d'entreprise ont échangé avec des partenaires issus notamment des secteurs bancaire, assurantiel, immobilier, sanitaire et des services autour du thème : « Quelles opportunités économiques et sociales pour les mutuelles en 2026 ? »

À l'ouverture des travaux, le président du comité d'organisation, Guéro Gbeuli, a souligné la volonté des organisateurs de faire de ce rendez-vous un véritable cadre d'affaires. « Nous voulons aller au-delà des simples échanges de courtoisie. Ce salon a été conçu pour favoriser la conclusion de partenariats structurants et la mise en oeuvre de projets à fort impact au profit des mutualistes », a-t-il indiqué.

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Selon lui, plusieurs réflexions préparatoires ont été menées sur des sujets majeurs tels que le logement, la santé, le financement et la mobilité, afin de faciliter l'émergence d'accords durables entre les différentes parties prenantes. « Le véritable succès de cette initiative se mesurera à travers les bénéfices concrets que les mutualistes en tireront dans leur quotidien », a-t-il ajouté.

N'Dépo Gustave a, au nom des participants, salué cette initiative qu'il juge porteuse d'espoir pour le secteur mutualiste. « Cette plateforme contribue à renforcer la visibilité et la crédibilité des mutuelles tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement économique et social », a-t-il affirmé.

Panels thématiques, ateliers de renforcement des capacités et rencontres d'affaires ont rythmé cette première édition, offrant aux participants des opportunités de mise en relation directe avec des partenaires techniques et financiers.

Les organisateurs ambitionnent désormais d'inscrire ce rendez-vous dans la durée afin d'en faire un levier de développement pour le mouvement mutualiste ivoirien.