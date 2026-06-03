Togo: Coup de pouce de l'UE à l'aquaculture

3 Juin 2026
Togonews (Lomé)

L'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, Gwilym Ceri Jones, a lancé mardi à Elavagnon, (préfecture de l'Est-Mono) un fonds revolving destiné à financer l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur aquacole.

Doté d'un million d'euros et déployé sur cinq ans, ce mécanisme repose sur un principe simple : les remboursements des premiers bénéficiaires serviront à financer de nouveaux projets, créant ainsi un cercle vertueux au profit de plusieurs générations de jeunes entrepreneurs.

Le fonds cible les diplômés de l'IFAD-Aquaculture d'Elavagnon, auxquels sera proposé, au-delà du financement, un accompagnement complet en gestion financière, structuration d'entreprise et suivi technique.

L'objectif est de créer au moins 50 nouvelles entreprises, générer plus de 100 emplois durables et atteindre une production annuelle supérieure à 500 tonnes de poisson.

« La formation ne produit pleinement ses effets que lorsque les jeunes disposent des moyens pour transformer leurs compétences en activités économiques viables », a souligné l'ambassadeur, réaffirmant l'engagement de l'UE aux côtés du Togo en faveur de l'emploi des jeunes et du développement durable.

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