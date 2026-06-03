Togo: Décentralisation - Washington s'informe

3 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre de l'Administration territoriale, Awate Hodabalo, et la Chargée d'affaires de l'Ambassade des États-Unis, Kimberly M. McClure, ont échangé mercredi sur l'état d'avancement du processus de décentralisation.

Le ministre de l'Administration territoriale, Awate Hodabalo, et la Chargée d'affaires de l'Ambassade des États-Unis, Kimberly McClure, ont échangé mercredi sur l'état d'avancement du processus de décentralisation.

Les discussions ont porté sur les axes prioritaires de la coopération bilatérale : développement local, renforcement des capacités des collectivités territoriales et promotion de la cohésion sociale, avec l'implication des chefferies traditionnelles et des acteurs communautaires.

« Cet exercice permettra à l'ambassade de mieux comprendre la dynamique actuelle de la décentralisation afin d'accompagner plus efficacement les initiatives en cours », a souligné Mme McClure.

Partenaire du Togo depuis plusieurs décennies, les États-Unis réaffirment leur engagement à soutenir le développement territorial ainsi qu'à l'aider à faire face aux défis sécuritaires dans un contexte régional instable.

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