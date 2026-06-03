Ile Maurice: Hippisme - 23 officiers affectés à la HRID

Le secteur hippique a connu «un déclin graduel» entre 2015 et 2024, marqué notamment par une perte de confiance du public, des allégations de courses truquées et des cas de dopage. C'est ce qu'a déclaré Navin Ramgoolam à une question du député Franco Quirin concernant la Horse Racing Integrity Division (HRID). Le chef du gouvernement a critiqué le fonctionnement de l'ancienne structure chargée de superviser les courses hippiques, estimant que la Gambling Regulatory Authority (GRA) n'avait pas rempli pleinement sa mission visant à garantir un environnement de jeu équitable et transparent.

Navin Ramgoolam a rappelé que la HRID a été créée à la suite des recommandations du comité chargé de la relance de l'industrie hippique en 2025. Cette nouvelle division a remplacé l'ancienne Horse Racing Division après des amendements apportés à la GRA Act. Sa mission est de réguler et surveiller l'organisation des courses hippiques à Maurice, tout en assurant l'intégrité, la transparence et la protection du public.

Concernant les effectifs, le PM a indiqué que 23 officiers sont actuellement affectés à la HRID, dont cinq sont employés sur une base permanente et pensionable, deux travaillent sous contrat d'emploi et les 16 autres sous contrat de service. En se basant sur la définition d'un employé à plein temps selon la Workers' Rights Act, soit une personne travaillant au moins 45 heures par semaine, la GRA a précisé que 15 des 23 officiers de la HRID travaillent à plein temps, tandis que huit occupent des fonctions à temps partiel.

Interrogé par Franco Quirin sur la possibilité que certains employés de la HRID occupent également des fonctions dans d'autres institutions publiques ou privées, Navin Ramgoolam a répondu qu'il n'était pas au courant et qu'il devra vérifier cette information.

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