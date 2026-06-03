Ile Maurice: Faillites, banques et confiance le Budget 2026-27 face au retour de la discipline économique

À moins de deux semaines de la présentation du Budget 2026-27, l'économie mauricienne est confrontée à une série de signaux qui méritent une attention particulière. La mise sous administration judiciaire de World Knits, acteur historique du textile, de La Clef des Champs, référence de la restauration haut de gamme, et du groupe immobilier Evaco a provoqué un choc dans les milieux d'affaires. Pris isolément, chacun de ces dossiers peut s'expliquer par des difficultés propres à l'entreprise concernée. Mais leur succession dans un laps de temps aussi court invite à une réflexion plus large sur l'évolution de l'environnement économique du pays.

Ces trois entreprises appartiennent à des secteurs différents et sont confrontées à des réalités distinctes. Pourtant, leur situation semble traduire une même tendance de fond : l'économie mauricienne entre dans une phase où les entreprises les plus fragiles disposent de moins en moins de marges de manoeuvre pour absorber les chocs, tandis que les banques deviennent plus sélectives dans leur gestion du risque.

Derrière ces administrations judiciaires se dessine ainsi une question centrale : assistons-nous au retour d'une discipline économique et financière plus rigoureuse après plusieurs années marquées par des conditions exceptionnelles ?

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L'exemple de World Knits illustre les défis structurels auxquels demeure confrontée l'industrie textile mauricienne. Longtemps moteur de croissance, d'exportations et d'emplois, le secteur textile évolue aujourd'hui dans un environnement mondial beaucoup plus concurrentiel. La pression exercée par les producteurs asiatiques, la hausse des coûts de production, les exigences croissantes liées à la transition environnementale ainsi que les incertitudes entourant l'avenir de l'African Growth and Opportunity Act compliquent considérablement les perspectives des exportateurs mauriciens. Dans un tel contexte, la moindre faiblesse financière peut rapidement devenir critique.

Le cas de La Clef des Champs met en lumière une autre réalité économique. Les activités liées à la restauration, aux loisirs et à l'hôtellerie dépendent fortement du niveau de confiance des consommateurs. Lorsque les ménages anticipent une dégradation de leur pouvoir d'achat ou deviennent plus prudents face à l'avenir, les dépenses discrétionnaires figurent généralement parmi les premières à être réduites. Les entreprises opérant dans ces segments sont souvent les premières à ressentir les effets d'un ralentissement de la consommation.

Quant à Evaco, son placement sous administration judiciaire revêt une portée particulière en raison du poids stratégique du secteur immobilier dans l'économie. Depuis plus d'une décennie, l'immobilier a constitué l'un des principaux moteurs de l'investissement privé, attirant des capitaux étrangers substantiels et soutenant l'activité dans de nombreux secteurs connexes.

Le dossier rappelle cependant qu'aucune activité n'est à l'abri lorsque les tensions de trésorerie, l'endettement élevé et les contraintes de financement convergent. Mais audelà des spécificités sectorielles, ces trois affaires révèlent surtout une évolution importante dans le comportement du système bancaire.

Le communiqué publié par la State Bank of Mauritius (SBM) à la suite du placement d'Evaco sous administration judiciaire mérite à cet égard une lecture attentive. En insistant sur la protection des déposants, la solidité de son bilan, le respect des procédures de gouvernance et l'évaluation rigoureuse ayant conduit à cette décision, la banque a envoyé un message clair au marché : les établissements financiers sont désormais moins enclins à prolonger indéfiniment des situations de détresse financière.

Cette évolution n'est pas anodine. Après les mesures exceptionnelles mises en place durant la pandémie pour soutenir l'économie et préserver les entreprises, les banques semblent revenir progressivement à une approche plus stricte de la gestion du risque. Le contexte international lui-même pousse dans cette direction. Les établissements financiers sont soumis à des exigences prudentielles de plus en plus rigoureuses, qu'il s'agisse de la gestion des créances douteuses, des obligations de conformité ou encore des normes relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

«De-risking» de banques

Cette logique de «de-risking» n'est pas propre à Maurice. Elle s'observe dans de nombreuses juridictions où les banques cherchent à renforcer la qualité de leurs portefeuilles et à limiter leur exposition aux dossiers les plus risqués. Dans un environnement réglementaire plus exigeant, la tolérance à l'égard des situations financières fragiles se réduit inévitablement.

Les révélations faites récemment à l'Assemblée nationale par le Premier ministre sur l'état de certaines institutions financières viennent renforcer cette tendance. Les chiffres avancés concernant les créances problématiques, les pertes et les radiations (writing off) enregistrées au cours de 2014 à 2024 ont relancé le débat sur la qualité de la supervision bancaire et sur certaines pratiques de gestion du risque observées dans le passé.

Qu'il s'agisse des prêts non performants de Silver Bank, des radiations enregistrées par la SBM ou encore de la situation financière de MauBank, les montants évoqués se chiffrent en milliards de roupies, plus de Rs 25 milliards. Ces chiffres ne signifient pas que le système bancaire mauricien traverse une crise. Les banques demeurent globalement solides, liquides et bien capitalisées. Elles continuent à financer l'économie réelle et à accompagner les projets d'investissement.

Toutefois, ces pertes rappellent que le coût d'une mauvaise évaluation du risque peut être considérable. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que les établissements financiers cherchent aujourd'hui à renforcer leurs mécanismes de contrôle et à maintenir leurs ratios de prêts non performants à des niveaux maîtrisables. Les administrations judiciaires observées ces dernières semaines apparaissent ainsi non seulement comme le symptôme des difficultés de certaines entreprises, mais également comme la conséquence d'un système bancaire devenu plus prudent.

Cette évolution intervient alors que plusieurs risques économiques continuent de peser sur les perspectives. Les tensions énergétiques mondiales, avec le conflit au Moyen-Orient, demeurent une source d'incertitude et pourraient alimenter une nouvelle poussée inflationniste. Si l'inflation devait effectivement se rapprocher de 6 %, comme le projette le ministère des Finances dans un scénario du pire et le redoutent certains observateurs, les conséquences sur le pouvoir d'achat pourraient être significatives.

Dans une économie où la consommation des ménages demeure un moteur essentiel de l'activité, une telle évolution pourrait fragiliser davantage certains secteurs déjà exposés. Les entreprises fortement dépendantes des dépenses discrétionnaires seraient particulièrement vulnérables. L'investissement privé pourrait également être affecté si les conditions de financement deviennent plus sélectives et si les entrepreneurs adoptent une attitude plus prudente face à l'incertitude.

Signaux de confiance

C'est précisément dans ce contexte que le Budget 2026-27 prend une dimension particulière. Les opérateurs économiques n'attendent pas seulement des annonces fiscales ou des mesures de soutien ciblées. Ils cherchent avant tout des signaux de confiance. Ils veulent savoir comment le gouvernement entend préserver la dynamique de croissance tout en restaurant les équilibres financiers et en renforçant la crédibilité des institutions.

Car au fond, les dossiers World Knits, La Clef des Champs et Evaco ne racontent pas simplement l'histoire de trois entreprises en difficulté. Ils illustrent la transition vers une économie plus exigeante, où la discipline financière reprend progressivement ses droits. Les banques deviennent plus prudentes, les investisseurs plus sélectifs et les entreprises davantage contraintes de démontrer la solidité de leur modèle économique.

Dans un tel environnement, la croissance seule ne suffit plus à rassurer. Les indicateurs macroéconomiques peuvent demeurer favorables, mais lorsque les acteurs économiques perçoivent une montée des risques, les décisions d'investissement, de consommation et de financement deviennent plus prudentes.

À quelques jours du Budget, le principal défi du gouvernement est peutêtre là. Il ne s'agit pas uniquement de présenter un cadre budgétaire crédible, mais de convaincre les entrepreneurs, les investisseurs et les ménages que Maurice dispose encore des conditions nécessaires pour soutenir l'investissement, l'innovation et la création de valeur.

Car dans l'économie mauricienne de 2026, la ressource la plus stratégique n'est peut-être ni le capital, ni la liquidité, ni même les compétences. C'est la confiance. Et c'est précisément cette confiance que le prochain Budget devra contribuer à réinstaurer.