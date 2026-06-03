Ile Maurice: Redevance de Rs 150 à la MBC - Abolition reportée en raison de la situation financière

3 Juin 2026
L'Express (Port Louis)

L'abolition de la redevance mensuelle de Rs 150 imposée par la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) n'est pas prévue dans l'immédiat. C'est ce qu'a indiqué le PM, en réponse à une question de la députée Anabelle Savabaddy sur l'avancement de cette mesure annoncée. Le chef du gouvernement a rappelé que la redevance télévisuelle existe depuis l'entrée en vigueur de la Mauritius Broadcasting Corporation (Collection of Licence Fees) Act en décembre 1984.

Selon cette loi, toute personne payant une facture d'électricité pour une consommation domestique doit s'acquitter de cette redevance, sauf si elle ne possède pas de téléviseur. Les consommateurs domestiques utilisant moins de 396 kWh par an sont toutefois exemptés. À fin avril 2026, environ 28 560 clients bénéficiaient de cette exemption. Navin Ramgoolam a expliqué que l'abolition de cette redevance reste à l'étude, mais qu'une telle décision doit prendre en compte la viabilité financière de la MBC et la nécessité d'assurer la continuité de son service public.

«La situation financière précaire de la MBC fait que l'abolition de la redevance est reportée pour le moment.»

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Selon le PM, lorsque le nouveau gouvernement a pris ses fonctions en novembre 2024, il a découvert une situation financière difficile à la MBC, avec un déficit accumulé d'environ Rs 1,5 milliard, une dette totale de Rs 165,5 millions et des obligations liées aux pensions estimées à Rs 1,8 milliard. Depuis décembre 2024, la nouvelle direction et le conseil d'administration de la MBC ont lancé un plan de transformation visant à améliorer la qualité des contenus, augmenter les revenus, renforcer l'audience, moderniser les services et améliorer les opérations internes.

Ce plan comprend notamment la refonte des chaînes radio, la création de nouveaux programmes télévisés et une modernisation technologique. Navin Ramgoolam a également précisé que le dossier de la libéralisation des ondes et de l'arrivée de télévisions privées est toujours à l'étude. Il a rappelé qu'il s'agit d'un engagement pris durant la campagne électorale et que «cela arrivera».

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