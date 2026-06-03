Ile Maurice: Direction de l'IBA - Le processus de recrutement sous la loupe

La nomination de Marzeenah Bibi Hossenally au poste de directrice de l'Independent Broadcasting Authority (IBA) a fait l'objet de plusieurs questions. Interpellé par le député de l'opposition Adrien Duval, selon le chef du gouvernement, le conseil d'administration de l'IBA a été reconstitué le 22 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'Independent Broadcasting Authority Act. Il a rappelé que l'article 11 de cette loi prévoit que la nomination du directeur relève du conseil d'administration, selon les conditions qu'il juge appropriées.

Marzeenah Bibi Hossenally a été nommée directrice de l'IBA le 20 janvier 2026 pour une période contractuelle de deux ans. Elle a officiellement pris ses fonctions le 2 mars 2026. Elle détient un BSc (Hons) en Computer Science and Engineering de l'université de Maurice ainsi qu'un Master in Business Administration in Innovation and Leadership, obtenu avec distinction auprès de Ducere Global Business School, en Australie. Sa rémunération mensuelle est de Rs 163 250, ainsi qu'une allocation mensuelle d'extra duty de Rs 25 000.

Lors des questions supplémentaires, Adrien Duval a soulevé le cas d'un membre du conseil d'administration qui serait impliqué dans un litige avec deux détenteurs de licence de l'IBA. Le PM a indiqué qu'il demanderait au conseil d'examiner la question. Concernant les qualifications requises pour occuper le poste de directeur, notamment une expérience en journalisme évoquée par Adrien Duval, Navin Ramgoolam a soutenu que le conseil avait estimé que Marzeenah Bibi Hossenally possédait les qualifications nécessaires pour exercer cette fonction.