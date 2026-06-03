Ile Maurice: La sécurité des parkings à nouveau au coeur des préoccupations

La question de la sécurité dans les centres hospitaliers publics refait surface après plusieurs incidents signalés ces derniers jours sur les aires de stationnement de différents établissements de santé. Entre vols présumés, actes de vandalisme et découverte d'un corps sur un parking, les syndicats du secteur de la santé réclament une nouvelle fois un renforcement des mesures de surveillance, notamment à travers l'installation et le suivi effectif de caméras de sécurité.

Le dernier événement en date concerne la découverte du corps d'un jeune homme sur le parking de l'hôpital du Nord, dans une zone réservée aux médecins. Selon les informations recueillies, celui-ci avait été admis à l'hôpital pour des douleurs abdominales avant de quitter l'établissement. Les circonstances exactes de ce drame font actuellement l'objet d'investigations par les autorités concernées.

Parallèlement, plusieurs cas de vols présumés dans des véhicules stationnés sur les parkings hospitaliers ont été rapportés. À l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, un patient sous dialyse affirme avoir retrouvé son véhicule endommagé à son retour d'une séance de traitement. La vitre aurait été brisée et plusieurs effets personnels, dont un portemonnaie, une ordonnance médicale, une carte de pension et d'autres documents, auraient disparu.

Dans le même établissement, une infirmière a indiqué avoir été victime d'un vol après que la vitre de son véhicule a été brisée. Des vêtements et une montre figureraient parmi les objets emportés. Sur les réseaux sociaux, elle a exprimé son inquiétude face à cette situation, estimant ne pas se sentir suffisamment en sécurité sur son lieu de travail.

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Bachoo sollicité

Pour les représentants syndicaux, ces événements relancent le débat sur la protection du personnel, des patients et des visiteurs. Ils soutiennent que plusieurs demandes visant à renforcer la sécurité auraient déjà été formulées auprès des autorités compétentes. Le président de la Medical and Health Officers Association, le Dr Vinesh Sewsurn, dit avoir, à plusieurs reprises, évoqué la nécessité de mettre en oeuvre les mesures annoncées. Selon lui, bien que des agents de sécurité et des policiers soient présents dans certains établissements, les dispositifs existants demeurent insuffisants pour répondre aux préoccupations soulevées par le personnel.

Le président de la Ministry of Health Employees Union, Amarjeet Seetohul, plaide également pour une amélioration du système de surveillance. Il estime qu'un contrôle plus efficace des caméras de sécurité pourrait contribuer à détecter rapidement des situations d'urgence ou à faciliter les enquêtes en cas d'incident.

Les syndicats affirment par ailleurs avoir sollicité une rencontre avec le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, afin de discuter de l'insécurité dans les établissements hospitaliers et des solutions envisageables. Ils disent être toujours dans l'attente d'un échange sur cette question qu'ils jugent prioritaire.

Alors que les enquêtes se poursuivent concernant les différents incidents signalés, de nombreux membres du personnel hospitalier et usagers s'interrogent sur les mesures qui seront mises en place pour renforcer la sécurité des aires de stationnement et prévenir de nouveaux cas similaires.

SSRN hospital : des sanitaires en piteux état au ward 2-3

Un proche de patient a adressé une plainte formelle au ministère de la Santé afin de dénoncer l'état jugé déplorable des installations sanitaires du Ward 2-3 de l'hôpital SSRN. Selon la plainte, la situation perdure depuis au moins une semaine, compromettant le bien-être, la sécurité et la santé des patients. Parmi les principaux problèmes signalés: un chauffe-eau électrique hors service de longue date, des toilettes et des robinets endommagés.

Ces défaillances entraînent un manque d'hygiène préoccupant dans un environnement où la propreté demeure essentielle pour prévenir les infections et assurer des soins de qualité.

Le plaignant appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement.