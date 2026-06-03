Ile Maurice: Ambiance - À mi-chemin, à mi-voix

Juin s'est installé discrètement dans l'Hémicycle. Pas d'annonce, pas de fracas, juste quelques raclements de gorge, de petites quintes de toux étouffées circulant d'un banc à l'autre, rappelant que le changement de saison ne fait pas de distinction de parti. Les parlementaires aussi attrapent froid. C'était, hier, la première séance du sixième mois et quelque chose dans l'air semblait le savoir.

À 11 h 20, il n'y avait guère que Rajesh Bhagwan qu'on pouvait distinguer d'en haut, fidèle à ses habitudes, parmi les premiers dans l'Hémicycle, bonne humeur de rigueur, le temps de saluer et d'échanger quelques mots avec les officiers de l'Assemblée.

Dans les tribunes de la presse, un autre détail a retenu l'attention. Sur le banc où prennent place conseillers et autres communicants, ceux qui soufflent les réponses, appuient les ministres dans le feu des questions, un visage familier. Une ancienne du terrain, qu'on avait l'habitude de croiser micro en main. Attachée de presse d'un ministre, paraît-il. Les couloirs du Parlement ont leurs propres trajectoires.

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Mais Joe Lesjongard n'était pas au mieux de sa forme. Dès ses premières questions supplémentaires sur le masterplan, le verdict est tombé des bancs gouvernementaux avant même que le PM n'ouvre la bouche. «You should read the report», a lâché Navin Ramgoolam, tranquillement. La chief whip, Stéphanie Anquetil, elle, n'a pas pris de gants : «Eh, n'insiste pas.» Ram Etwareea a enfoncé le clou avec un sobre «si pena kestion, asize».

Quand Lesjongard s'aventure sur le terrain des crackdowns, le député Roshan Jhummun sort la réplique qui tue : «Komie zot ti pe fer zot ?», rappelant utilement le bilan du MSM en la matière. À 12 h 08, la PNQ s'éteignait. Juin est ainsi fait : il arrive sans prévenir, pose une main fraîche sur les épaules et rappelle qu'on est à mi-chemin. Le reste de l'année attend, mais surtout le Budget.