Kenya: La justice maintient son opposition à l'ouverture d'un centre de quarantaine américain contre Ebola

La Haute Cour de justice kényane s'est de nouveau penché, mardi 2 juin, sur le projet révélé par la presse américaine la semaine dernière. Alors que l'affaire suscite une vive colère au Kenya, où au moins une personne a été tuée lundi 1er juin dans une manifestation contre l'ouverture de la structure, l'institution a décidé de ne pas revenir sur la décision qu'elle avait prise vendredi 29 mai. Elle avait alors décidé de suspendre l'entrée en service du centre américain.

Au Kenya, la Haute Cour a de nouveau bloqué, mardi 2 juin, le projet des États-Unis d'ouvrir dans le pays un site de quarantaine pour citoyens américains exposés au virus Ebola-Bundibugyo. Celle-ci a, en effet, décidé d'interdire au gouvernement « de mettre en service toute installation de quarantaine, d'isolement ou de traitement liée à Ebola » jusqu'à la prochaine audience devant la justice prévue le 23 juin prochain, ordonnant également au passage aux autorités de divulguer tous les accords relatifs à cette structure sous sept jours.

Révélé par la presse américaine mercredi 27 mai, le projet consiste à ouvrir - à la demande de Washington - un centre de quarantaine de 50 lits pour des patients américains suspectés d'avoir contracté le virus Ebola, qui sévit actuellement dans l'est de la RDC.

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Seul problème : depuis que l'information a été révélée, celle-ci suscite beaucoup de colère au Kenya, la population craignant qu'avec l'ouverture de ce centre, des personnes puissent être contaminées par la maladie alors qu'aucun cas suspect n'a jusqu'à présent été détecté dans le pays - qui ne partage aucune frontière avec la RDC.

Lundi 1er juin, des centaines d'individus se sont ainsi rassemblés pour protester contre le projet américain à proximité de la base militaire de Laïkipia, située à 190 kilomètres au nord de la capitale, Nairobi, où il doit voir le jour. La manifestation, qui a été émaillée d'affrontements avec les forces de sécurité, s'est soldée par la mort d'au moins une personne blessée par balles, après des tirs de la police.

Pour tenter de désamorcer la polémique, le président kenyan William Ruto, qui défend le projet, s'est exprimé pour la première fois sur le sujet dans la soirée du lundi 1er juin, assurant que l'objectif de la structure critiquée est aussi de renforcer le système d'intervention d'urgence dans le pays, que le centre serait également ouvert aux ressortissants kenyans et que l'ensemble s'inscrivait dans le cadre d'un partenariat sanitaire avec les États-Unis.