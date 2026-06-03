Congo-Kinshasa: Le recensement de la population fixé à juillet 2027, le premier en 40 ans

La République démocratique du Congo n'a pas recensé sa population depuis plus de quarante ans. Les autorités veulent combler ce vide avec un deuxième recensement général, dont le coup d'envoi est prévu en juillet 2027, soit environ un an avant les élections générales de 2028. Les travaux préparatoires ont officiellement démarré cette semaine. C'est le début d'un chantier colossal.

Lundi 1er juin, les autorités congolaises ont lancé officiellement les activités cartographiques de terrain qui précèdent le recensement proprement dit. La première étape concrète est le recrutement des agents chargés de la cartographie censitaire, en commençant par Kinshasa, avant de couvrir l'ensemble du territoire national.

Le ministre d'État en charge du Plan, Guylain Nyembo Mbwizya, a présenté l'opération comme une priorité nationale. Le dénombrement lui-même est prévu à partir de juillet 2027. Une date qui suscite des interrogations, à moins d'un an des élections générales programmées en 2028. Certains y voient une possible manoeuvre pour provoquer un glissement du calendrier électoral. Le ministre répond que l'ambition est de boucler le recensement avant la fin 2027, précisément pour tenir les opérations à l'écart des calculs politiques.

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Un budget de 200 millions de dollars

Sur le financement, le budget total est estimé à environ 200 millions de dollars. Le gouvernement congolais a déjà engagé 30 millions de sa propre poche. La Banque mondiale a promis 100 millions de dollars, dont 75 millions directement affectés aux opérations de terrain. La Banque africaine de développement s'est engagée à hauteur de 80 millions. Le ministre affirme que le volet financier est bouclé.

Reste la question sécuritaire, dans un pays où une partie du territoire échappe au contrôle de l'État. Le ministre Nyembo Mbwizya répond que le gouvernement évoluera au fur et à mesure, en restant dynamique face aux situations extrêmes. Il cite l'organisation du baccalauréat dans des zones difficiles comme précédent, et évoque le recours à la technologie et à des partenaires spécialisés.