Algérie: Paris salue la «reprise des discussions» à l'issue de la visite du ministre de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur algérien, Saïd Sayoud, a terminé mardi 2 juin sa visite de deux jours en France. Au coeur des discussions figuraient les questions sécuritaires entre les deux pays qui veulent renforcer leur coopération. Reçu par son homologue français Laurent Nuñez, Saïd Sayoud est le premier membre de l'exécutif algérien à se rendre en France depuis deux ans. Une visite à la portée symbolique, dans le cadre du réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Alger.

Les échanges entre Saïd Saoud et Laurent Nuñez, lundi 1er et mardi 2 juin, ont permis d'acter « la reprise des discussions » et « de renforcer la coopération franco-algérienne sur des bases pragmatiques, graduelles et orientées vers des résultats concrets pour les deux parties », a expliqué le ministère français de l'Intérieur, dans un communiqué publié mardi.

Durant les quatre réunions de travail et les discussions en tête-à-tête entre les deux ministres, quelques engagements ont été pris en matière de sécurité intérieure, de lutte contre la criminalité organisée, d'immigration et de renseignement. Il a, par exemple, été décidé de réactiver des mécanismes institutionnels entre police et gendarmerie des deux pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La question de l'accord franco-algérien de 1968, portant sur la circulation et le séjour des ressortissants algériens, « a été abordée » dans l'optique de « le faire évoluer », nous précise le communiqué. Le ministère français de l'Intérieur assure également que la détention du journaliste Christophe Gleizes a suscité « une attention particulière et renouvelée ». Le cas du journaliste, détenu depuis juin 2025 en Algérie pour « apologie du terrorisme », fait partie des sujets de tension entre Alger et Paris, comme l'a été celui de l'écrivain Boualem Sansal, gracié par le président algérien fin 2025 après un an en prison.

D'autres « visites programmées dans les deux sens »

Cette visite de travail, classique de prime abord, est porteuse d'espoirs, a estimé Sabrina Sebaihi, vice-présidente du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale : « Le travail peut désormais reprendre, d'un côté ou de l'autre. D'autres visites ministérielles seront programmées dans les deux sens, ce qui est une bonne chose. »

La visite de Saïd Sayoud « s'est inscrite dans la continuité du déplacement de Laurent Nuñez » en février à Alger, « conformément au souhait du président de la République de restaurer avec l'Algérie un dialogue efficace, respectueux de l'intérêt national de chacun des États », poursuit le communiqué du ministre de l'Intérieur.

Après des mois de tensions entre les deux pays, la visite de Laurent Nuñez à Alger avait amorcé une détente des relations entre Paris et son ancienne colonie, indépendante depuis 1962. La crise avait été déclenchée à l'été 2024 par le soutien apporté par Paris à un plan d'autonomie « sous souveraineté marocaine » pour le territoire disputé du Sahara occidental.