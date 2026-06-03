Madagascar: Nouveau report des «concertations nationales» après des désaccords

À Madagascar, ce mercredi 3 juin devait marquer le lancement officiel de la « concertation nationale », cette vaste consultation visant à recueillir les attentes et propositions des citoyens dans tout le pays en vue de préparer un ou plusieurs projets de nouvelle constitution. Mais ce lancement est repoussé à une date inconnue pour une deuxième fois. En cause : des désaccords persistants entre le gouvernement et le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes sur l'organisation du processus, qu'ils vont tenter de dépasser aujourd'hui à l'occasion d'une réunion prévue autour du président de la transition.

Le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes (FFKM) est un acteur « incorruptible et apolitique », déclarait Michael Randrianirina il y a deux semaines, en redisant sa confiance aux Églises chrétiennes pour piloter la « concertation nationale ». Mais le démarrage patine, la faute à une rivalité avec le gouvernement.

« Le FFKM a toujours géré les questions de dialogues, d'assises à Madagascar et se considère comme gestionnaire total de ces concertations nationales. Là où le ministère chargé de la "Refondation" a été créé justement pour mener ce travail. Ils ont du mal à s'accorder sur qui doit en prendre la tête. Cela fait presque six mois qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, que chacun lance ses événements, ses formations et ses communiqués pour concurrencer l'autre. Le deuxième point de friction qu'on identifie concerne le chef de l'État. Il est censé arbitrer mais il ne se positionne pas clairement. On espère que la réunion d'aujourd'hui va permettre de trouver des solutions, mais le risque que les guerres de leadership persistent est tout de même assez grand au vu de ce qu'il s'est passé au cours des six derniers mois », explique Océane Ranjeva, la coordinatrice générale de la Gen Z Madagascar.

« Commencer par les élections de base »

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Fort de son autorité morale et d'un ancrage territorial dans tout le pays, le FFKM défend en outre des positions qui ne rejoignent pas toujours les intérêts des politiciens selon Serge Zafimahova, un analyste politique. « Certains cercles politiques proches du pouvoir veulent des élections présidentielles immédiates, tout de suite après le référendum constitutionnel. Or, le FFKM pense qu'il faudrait plutôt commencer par les élections de base, c'est-à-dire au niveau des collectivités locales : les communes et les régions. Cela permettra d'avoir une photographie réelle du poids politique des uns et des autres. Parce que quand la population vote en premier lieu pour le président, les gens suivent globalement son parti par automatisme aux élections locales et législatives. C'est ce que le FFKM cherche en fin de compte à éviter », ajoute-t-il.

La concertation devra être achevée à la fin de l'année 2026 selon le calendrier fixé par le régime de transition.