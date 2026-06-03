Soudan: L'ethnie Four au pays désormais protégée par la Cour nationale du droit d'asile

En France, la Cour nationale du droit d'asile a récemment accordé le statut de réfugié à un ressortissant soudanais de l'ethnie Four. Elle a estimé que son groupe ethnique était victime de persécutions systématiques de la part des Forces de soutien rapide. Les décisions de la CNDA font jurisprudence et pourront donc bénéficier aux demandeurs d'asile concernés sur le territoire français.

Depuis avril 2023 et le conflit qui oppose les FAS et les Forces de soutien rapide, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) reconnait une « situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle » dans huits États du Soudan. Autrement dit, lorsqu'un ressortissant est originaire de l'un de ces territoires, sa seule provenance suffit à ce que les autorités françaises lui accorde la protection subsidiaire.

Mais celle-ci est une forme d'asile provioire. Elle donne droit à un titre de séjour de quatre ans maximum et n'empêche pas le retour au Soudan dans une région moins touchée par le conflit.

Une décision qui vaut jurisprudence

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Cette nouvelle décision de la CNDA, qui vaut jurisprudence, reconnaît donc les exactions systématiques motivées par des considérations ethniques. Les Fours qui demanderaient l'asile en France pourront se voir accorder le statut de réfugié, sur le simple critère de leur appartenance ethnique. D'ordinaire, cette protection internationale est individualisée et conditionnée à des facteurs propre à chaque demandeur.

En un an, c'est le troisième groupe de population originaire du Darfour que l'institution reconnait comme victime ciblées du conflit, avec les personnes d'origine Zaghawa et Massalit. Ils pourront ainsi plus facilement obtenir une carte de résident en France d'une durée de 10 ans.