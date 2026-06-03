Congo-Brazzaville: Sénat - Trois propositions de loi au rôle de la 9e session ordinaire

Sur les douze affaires inscrites à l'ordre du jour de la 9e session ordinaire du Sénat, l'on compte trois propositions de loi, notamment celle portant lutte contre le tribalisme et autres faits assimilés ; celle relative à la santé de la reproduction au Congo; ainsi que celle portant la reconnaissance historique de la traite négrière transatlantique et à l'accès exceptionnel à la nationalité congolaise pour les Afro descendants.

Déjà adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, les propositions de loi relatives à la santé de la reproduction au Congo et à la reconnaissance historique de la traite négrière transatlantique et à l'accès exceptionnel à la nationalité congolaise pour les Afro descendants, émanent respectivement des députés Bersol Exaucé Ngambili Ibam et Ferréol Constant Patrick Gassakys.

Les sénateurs examineront aussi les projets de loi portant création de l'Autorité nationale des enquêtes et d'analyse pour la prévention des accidents et incidents de l'aviation civique ; fixant l'organisation du système éducatif en République du Congo. Sur la liste des affaires, figurent également les projets de loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la Fédération de Russie sur la promotion et la protection réciproque des investissements ; celui autorisant la ratification de l'accord-cadre de coopération entre le gouvernement de la République du Congo et le gouvernement de la République de Cuba.

Il est également prévu le débat d'orientation budgétaire. Les autres affaires concernent l'apurement des comptes du Sénat, exercice 2025, ainsi que les traditionnelles séances de questions orales au gouvernement avec débat et les questions d'actualité.

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Le président de la chambre haute du Parlement, Pierre Ngolo, a souhaité le dévouement, la rigueur et la discipline de tous les sénateurs et de tous les collaborateurs pour le succès des travaux de la 9e session ordinaire. Selon lui, le Sénat a toujours fait la démonstration de son engagement à renforcer la dynamique enclenchée depuis le 13 septembre 2023. Cette dynamique consistait, a-t-il rappelé, entre autres, à viser l'efficacité et l'excellence dans toutes leurs entreprises, la contribution de l'institution à améliorer la gouvernance de la cité en vue du mieux-être de la population et de la promotion du dialogue.

« Le Sénat ouvre la 9e session ordinaire de la quatrième législature, qui a la particularité d'être la première à se tenir à la suite de l'élection présidentielle du 12 et 15 mars 2026. Notre mémoire collective, ainsi enrichie d'une séquence spéciale, a enregistré la présidentielle 2026 comme repère indélébile, un mouvement hautement symbolique, témoignant de la diversité de notre démocratie, tout comme de la maturité de notre peuple », a déclaré Pierre Ngolo, précisant que la large victoire du président Denis Sassou N'Guesso est un contrat de confiance scellé de l'entraide entre un acteur politique de carrure exceptionnelle et le peuple.

En effet, le président du Sénat avait réaffirmé, le 10 avril dernier lors de la clôture de la 8e session ordinaire, son engagement à accompagner le président nouvellement réélu, dans la mise en oeuvre effective de l'accélération de la marche vers le développement. « Le pari est grand, mais à tenir absolument. À ce propos, la cérémonie d'investiture grandeur nature du 16 avril dernier au stade de la Concorde à Kintélé, a constitué une opportunité judicieusement exploitée par le président Denis Sassou N'Guesso pour réaffirmer, devant de nombreux chefs d'Etat et de délégations, ses engagements cardinaux totalement orientés vers l'amélioration du bien-être des Congolais. On peut donc aisément conclure qu'il n'y a ainsi point de place pour un scepticisme quelconque », a-t-il estimé.