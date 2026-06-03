Mali: Un militant pro-démocratie en garde-à-vue dans une affaire de graffitis hostiles à la Russie

Au Mali, Ibrahima Tamega, homme politique engagé pour la défense de la démocratie et le retour à l'ordre constitutionnel, a été interpellé samedi 23 mai. Placé en garde-à-vue au commissariat du troisième arrondissement de Bamako, il attend depuis une semaine d'être présenté à la procureure du tribunal de la commune II de Bamako, qui doit décider de le libérer ou de lancer une action judiciaire. Mais la présentation prévue n'a toujours pas eu lieu, alors que le délai légal est dépassé. En cause : sa possible implication dans l'apparition de graffitis hostiles à la Russie.

Ibrahima Tamega est une figure du parti la Convergence, aujourd'hui dissous, comme toutes les organisations politiques du Mali. Il fait aussi partie des anciens de l'association étudiante AEEM (Association des élèves et étudiants du Mali), également dissoute.

Il y a un an, lors des manifestations pro-démocratie réprimées par les autorités de transition, Ibrahima Tamega avait osé s'afficher parmi les meneurs du mouvement, au sein du Collectif des jeunes pour la démocratie. Il avait ensuite échappé de peu à un enlèvement par la Sécurité d'État. D'autres n'avaient pas eu cette chance.

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Actuellement, plusieurs personnalités politiques, notamment Maître Mountaga Tall, sont détenues au secret par les services maliens de renseignements, en dehors de toute procédure légale. Mais le cas d'Ibrahima Tamega est donc différent.

Soupçonné d'être impliqué dans l'apparition de graffitis anti-Russie

Le mercredi 21 mai, sont apparus à Bamako des graffitis hostiles à la Russie, partenaire privilégié des autorités de transition et de l'armée. « La Russie dégage », « à bas les mercenaires russes », « la Russie tue le Mali », pouvait-on lire sur des murs du quartier de Quinzambougou. Les graffitis ont vite été effacés, mais pas question pour les autorités d'en rester là.

Selon son entourage, les enquêteurs reprochent à Ibrahima Tamega d'avoir été parmi les premiers à partager, sur les réseaux sociaux, les images de ces graffitis, et soupçonnent qu'il ait pu jouer un rôle dans leur écriture. « C'est faux et ils n'ont aucune preuve », assure un proche. Sollicitée par RFI, la procureure du tribunal de la commune II de Bamako n'a pas donné suite.