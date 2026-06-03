Niger: Les États-Unis livrent 2,3 millions de dollars de matériel militaire au pays

Au Niger, les forces armées ont reçu ce mardi 26 mai 2026 une livraison de matériel militaire en provenance des États Unis. L'ambassade américaine a annoncé ce vendredi que des uniformes, des équipements de protection, des fournitures médicales et des kits de sauvetage ont été fournis à Niamey. La livraison, d'un total de 2,3 millions de dollars, intervient dans un contexte de réchauffement entre les deux pays.

Uniformes, équipements de protection, fournitures médicales et kits de sauvetage... Au Niger, les États Unis ont remis ce mardi 26 mai 2026 du matériel militaire aux forces armées nigériennes. Selon un communiqué de l'ambassade américaine à Niamey, publié ce vendredi, pas moins de neuf conteneurs ont été livrés au Niger, pour une valeure totale d'un peu plus de 2 millions de dollars de matériel (1,2 milliard de francs CFA).

Dans son communiqué, l'ambassade américaine indique que la livraison montre l'engagement commun des États-Unis et du Niger à « lutter contre le terrorisme, combattre les réseaux criminels et renforcer la sécurité aux frontières ».

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Cette remise de matériel militaire intervient deux mois après la visite à Niamey de Nick Checker, responsable du bureau des affaires africaines au département d'État americain. Une visite qui avait amorcé un réchauffement entre les deux pays.

Un don symbolique en vue de rétablir de bonnes relations avec Niamey

Selon Andrew Lebovich, chercheur américain à l'institut Clingendael et spécialiste du Sahel, il s'agit-là d'un don symbolique pour commencer à rétablir avec Niamey un partenariat mis à mal apres le coup d'État de juillet 2023.

« C'est pour essayer de montrer le désir des États-Unis de rétablir un mode de travail sécuritaire avec les États du Sahel. C'est plutôt un point de départ pour essayer de recommencer plus concrètement cette coopération sécuritaire, explique-t-il. [...] Il y a toujours ce désir d'essayer de trouver les moyens de revenir dans la région, peut-être un jour, avec des formes de coopération plus intenses et plus présentes sur le terrain. »

Livraison d'armes des États-Unis au Niger: « un point de départ », selon Andrew Lebovich