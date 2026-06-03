Afrique: Taekwondo - Abdoulaye Diaco Mancadiang hisse encore le Sénégal sur le toit de l'Afrique

Le Sénégalais Abdoulaye Diaco Mancadiang, déjà champion continental en 2018 (Agadir, Maroc) et en 2022 (Kigali, Rwanda), a encore décroché l'or à l'occasion des Championnats d'Afrique 2026, à Bamako (Mali). Il a été sacré en individuel et en équipe.

Abdoulaye Diaco Mancadiang est un champion récidiviste. Le taekwondoïste a encore fait l'étalage de tout son talent ce mardi 2 juin 2026 avec une médaille d'or individuelle et une en équipe, lors des Championnats d'Afrique de sa discipline tenus au Mali. Un moment fort pour le champion. « Cette victoire est bien plus qu'un titre : elle récompense des années de travail, de sacrifices, de blessures, de doutes et de persévérance malgré les difficultés. Chaque effort nous a conduits jusqu'ici », confie-t-il.

Cependant, Abdoulaye Diaco Mancadiang ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. « Ce n'est qu'une étape : continuons à viser plus haut, ensemble. Prochaine étape : les Championnats du monde en Corée du Sud, du 16 au 20 septembre 2026 », lance le champion sénégalais.