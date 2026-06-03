Bénin: Refuser un billet froissé ou une pièce usée est désormais illégal

30 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Jean-Luc Aplogan

Au Bénin, refuser un billet froissé ou une pièce usée est désormais interdit par la loi. Les députés béninois ont adopté, ce mercredi 27 mai 2026, une loi qui sanctionne ce comportement d'une amende pouvant aller de 100 à 500 000 francs CFA. La mesure s'attaque à une réalité bien connue des Béninois : chaque jour, sur les marchés et dans les commerces, des transactions ne s'achèvent pas toujours bien au moment de régler un achat ou de rendre la monnaie. Certains commerçants et clients refusent catégoriquement billets froissés et pièces trop usées.

Vingt-quatre heures - à peine - après le vote de la loi, les usagers du marché Houénoussou à Cotonou sont déjà au fait de la nouvelle mesure. Victor, rencontré à l'entrée, raconte avoir essuyé de nombreux refus : « Quand votre billet de 500 francs CFA est légèrement déchiré, c'est palabre. Il refuse de le prendre. »

« Il refuse »

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Mais du côté des vendeuses, le refus n'est pas systématique. Deux d'entre elles, l'une devant son étal de bouillie de sorgho, l'autre vendeuse de yaourt parfumé à la cannelle, expliquent leur logique : « Si le billet est déchiré et que le numéro est encore lisible, je le prends. Le cas contraire, je ne le prends pas. Quand le billet ou la pièce de monnaie est totalement abîmée, je refuse, parce que quand je fais un achat et que je remets à quelqu'un d'autre, il refuse. »

« Le refus constitue une infraction »

Un raisonnement qui va se heurter désormais à la loi. Gérard Gbenonchi, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale du Bénin, justifie le vote en ces termes : « La logique du législateur est qu'une monnaie ayant cours légal doit être acceptée partout et par tous. Sur le territoire de l'Union monétaire ouest-africaine, une pièce ancienne ou lisse, le refus constitue une infraction ». Le parlementaire précise cependant que l'entrée en vigueur effective passera d'abord par une phase de sensibilisation de la population.

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