Cap-Vert: Législatives au pays - Le principal parti d'opposition obtient la majorité absolue, selon les résultats officiels

La Commission électorale nationale (CNE) du Cap-Vert a publié vendredi 30 mai les résultats définitifs des élections législatives du 17 mai. Avec 48 % des suffrages, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV), dirigé par Francisco Carvalho, décroche la majorité absolue au Parlement. Cela assure son retour au pouvoir dans ce pays au régime parlementaire. L'archipel est régulièrement pointé comme un exemple démocratique dans le continent, mais la CNE a toutefois exprimé son inquiétude face à la faible participation.

Le PAICV a obtenu une majorité absolue de justesse : à un siège près, grâce à 37 sièges de députés sur 72 au Parlement. La victoire du parti de gauche est courte : environ 5 000 voix seulement séparent les deux principaux partis, sur les 190 000 électeurs qui ont participé au vote.

Le Mouvement pour la démocratie (MPD, centre droit) d'Ulisses Correia e Silva, Premier ministre depuis dix ans, obtient 33 sièges. C'est donc son principal opposant, l'actuel maire de Praia, Francisco Carvalho, qui devrait prochainement être nommé Premier ministre par le Parlement.

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Pendant la campagne, le PAICV, qui avait déjà revendiqué sa victoire, a promis un meilleur accès à la santé, une augmentation des salaires et davantage de connexions entre les dix îles de l'archipel.

Un modèle démocratique, mais une participation en berne

Avec cette nouvelle alternance, le Cap-Vert, archipel de 520 000 habitants situé en plein océan Atlantique, à environ 600 km au large du Sénégal, confirme qu'il est un modèle de démocratie en Afrique. Depuis les élections libres de 1991, le petit pays n'a enregistré aucun incident ni violence liés aux élections et à leurs résultats.

Seul bémol pour ces législatives : lors de sa conférence de presse, la présidente de la commission électorale Maria do Rosario Pereira Gonçalves a indiqué que le taux de participation de 46,5 %, est le plus faible de l'histoire du pays. Selon elle, l'État devait s'investir davantage afin de renforcer l'engagement citoyen dans le processus démocratique.

L'année électorale s'achèvera en novembre avec l'élection présidentielle. Le président sortant Jorge Maria Neves, soutenu par le PAICV, est candidat à sa propre succession pour un second mandat de cinq ans. À noter que le pays a connu la cohabitation à deux reprises : de 2011 à 2016, puis de 2021 à 2026, les gouvernements et les présidents de la République appartenaient à des couleurs politiques différentes.