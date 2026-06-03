Tunisie: Omar Bouzouada, nouveau PDG de la CPG et du GCT

Omar Bouzouada a été nommé président-directeur général de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) et du Groupe chimique tunisien (GCT), deux entreprises publiques stratégiques au coeur de la filière des phosphates en Tunisie.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par des enjeux importants liés à la relance de la production, à l'amélioration des performances industrielles et à l'augmentation des exportations de phosphate, secteur clé pour l'économie nationale.

Ingénieur de formation, Omar Bouzouada est diplômé de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis (ENIT), où il a obtenu un diplôme en génie électrique en 1991.

Il a occupé depuis mars 2019 le poste de président-directeur général de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII), une institution publique chargée de soutenir l'investissement industriel, d'accompagner les entreprises et de promouvoir l'innovation technologique en Tunisie.

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Au cours de son mandat à la tête de l'APII, il a supervisé la mise en oeuvre de programmes dédiés à la modernisation industrielle, à l'amélioration du climat des affaires et au renforcement de la compétitivité des entreprises tunisiennes. Il a également participé à plusieurs initiatives visant à encourager l'innovation et le développement technologique dans le tissu industriel national.

Sa prise de fonction à la tête de la CPG et du GCT intervient à un moment stratégique pour le secteur des phosphates, qui cherche à retrouver un rythme de production plus stable et à consolider sa contribution en devises pour l'économie tunisienne.