Tunisie: Tunisair Handling ouvre un concours pour le recrutement de 165 agents

La société Tunisair Handling, filiale spécialisée dans les services au sol de la compagnie Tunisair, a annoncé l'ouverture d'une concours externe de recrutement portant sur 165 postes à pourvoir sous forme de contrats à durée indéterminée (CDI).

Selon le communiqué, cette opération de recrutement se fera sur la base d'épreuves dans plusieurs spécialités techniques et opérationnelles, couvrant notamment les fonctions d'agent d'exploitation, agent technique d'exploitation, ainsi que divers métiers techniques liés à la maintenance et aux services.

Les postes ouverts concernent notamment les spécialités suivantes : mécanicien général, électricien automobile, soudeur, peintre industriel, conducteur, ainsi que des agents polyvalents chargés de la manutention des bagages et du nettoyage.

Au total, 165 postes sont proposés dans le cadre de cette campagne de recrutement, qui vise à renforcer les équipes opérationnelles de la société dans un contexte de développement de ses activités aéroportuaires.

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Les candidatures doivent être envoyées par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 2, rue El Harka Charguia 2 - 2035 Ariana, et ce avant la date limite fixée au 8 juin 2026.

Les candidats sont invités à constituer leurs dossiers conformément aux exigences précisées dans les documents officiels du concours, accessibles via le lien joint à l'annonce.